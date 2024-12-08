美中換囚幕後 史丹福華裔博士生 花8年救回爸爸

史丹福大學博士生哈里森·李今年初在加州手持父親李凱的照片，其父被中國拘留八年，他一直在爭取讓父親回家。這次美中換囚案，李凱終獲釋返美。(美聯社)

愈來愈多美國公民 在海外遭獨裁政權逮捕，政府面臨棘手的外交政策挑戰，拜登 政府耗費一年多時間試圖與中國政府達成協議，讓幾名被監禁的美國公民離開中國，其中特別關注三名男性。

根據華爾街日報(WSJ)的報導，其中一人是史丹福大學(Stanford University)博士生哈里森·李(Harrison Li)的父親李凱(Kai Li，音譯)，李凱過去在中國為波音(Boeing)等公司銷售太空設備，於2016年9月被拘留。哈里森八年多來一直努力嘗試讓父親回家，他告訴華府國會議員，拜登政府的剩餘任期是讓他父親獲釋的「關鍵機會」。

另兩名公民分別是，牧師大衛·林(David Lin)十年前在一次針對外國傳教士的行動中被捕，並以締約詐欺罪被判無期徒刑；以及來自德州的史威登(Mark Swidan)被指控經販毒集團，遭判處終身監禁。

國務卿布林肯(Antony Blinken)、白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)一直以來不斷與中方交涉。

拜登在南美的峰會上有與中國國家主席習近平討論美中換囚協議的最後一次機會。

此時更廣泛的協議已經成形，若中國釋放美國優先名單上的另外兩名美國人，美國將放寬旅遊警告，中國則要回中國情報官員徐延軍，他於2018年被捕，被控間諜罪，大多涉及航空科技。

拜登與習近平會面約十日後，中國當局釋放史威登、李凱和去年被判間諜罪的梁成運(John Leung)。