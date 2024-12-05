我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

湯普森沒聘保鑣遇害 大企業可能配保安加強保護高管

編譯潘勛／綜合報導
圖為紐約市警方4日在案發現場調查。(美聯社)
圖為紐約市警方4日在案發現場調查。(美聯社)

聯合健保(UnitedHealthcare)公司執行長湯普森(Brian Thompson)4日晨在紐約曼哈頓市中心街頭遭射殺，他未聘請私人保鑣；凶案發生後，提供保全服務給企業執行長的機構，立即接獲大量電話，詢問他們的服務，未來各大企業可能加強給高層的安全保護。

Axios網站報導，大公司高層聘請人身保全員並非很不尋常，但湯普森相對而言不算知名人物，沒請保安。

MPS Security & Protection公司執行長朱利安(Michael Julian)表示，湯普森這樣的人居然沒請保鑣，讓他震驚；湯普森的妻子表示，亡夫生前接獲威脅，但不曉得是否與這次槍擊案有關；彭博新聞社(Bloomberg)報導，聯合健保的高層都沒有公司提供人身保全或保護的福利。

2021年到2023年間，名列史坦普500指數(S&P 500)的上市公司裡，近28%都有申報開銷，提供維安給至少一名高管。

其他專家表示，湯普森沒有私人保全員沒那麼令人驚訝，畢竟不是所有公司都願出錢保護高層，尤其是並非很多人都認得出來的出名人物。

知名億萬富豪級執行長如查克伯格、馬斯克，有的自己出錢，有的由公司付款數百萬元，來取得人身保全服務。

民營的Allied Universal公司強化保護部總裁庫切拉(Glen Kucera)表示，很多公司高層整天走在曼哈頓區，沒人保護。發生湯普森被槍殺這樣的事件，一般他就會接獲潮水般的維安要求，現在才剛開始；但是如果一年過去沒發生事故，各公司一般就會取消人身保全服務。

人身保全可以由武裝隨扈每天24小時提供保護，還可以擴大保護給要人的家庭成員，也可以是特定的任務，伴隨公司執行長前往較危險地點，或參加高規格活動。只是有時還是不管用，例如微軟的比爾‧蓋茲1998年雖有保安人員陪護，還是遭人以派餅砸中臉部。

BlackCloak保全公司執行長皮爾森(Chris Pierson)表示，旅遊、運輸及零售業等直接面對消費者的公司，其企業執行長遇到威脅格外常見。這些行業裡，人際牽連很深，懷恨也深，醫療健保業當然列居其中，近些年該產業愈來愈受暴力事件所困擾，但一般是發生在醫院或其他醫療場合。

健保 曼哈頓 馬斯克

上一則

9州300萬人將失健保 川普上任後白卡擴大補助恐重陷困境

下一則

湯普森遭殺 妻曝：丈夫最近接到抱怨沒健保的民眾威脅

延伸閱讀

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
NBA／聯盟最強大籃板優勢 年輕火箭強勢崛起 打造精英防守陣

NBA／聯盟最強大籃板優勢 年輕火箭強勢崛起 打造精英防守陣

熱門新聞

美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

2024-11-30 11:00
川普政府上台後將執行大規模遣返無證客，令走線來美的眾多華人也風聲鶴唳，憂心忡忡。圖為芝加哥華埠。(記者劉梓祁／攝影)

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

2024-11-28 09:01
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56
共和黨全面執政後，白宮與國會計畫推出新政，在川普上任百日內推動減稅、限制社會福利、削減預算赤字等重大施政。(美聯社)

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

2024-12-01 05:21

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期