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南韓短命戒嚴 只維持6小時 尹錫悅恐被彈劾

記者顏伶如、編譯徐榆涵／綜合報導
南韓總統尹錫悅3日晚間10時發表電視談話宣布緊急實施戒嚴法，數小時後迫於龐大政治壓力，又解除戒嚴，被稱為南韓史上最短命戒嚴。(路透)
南韓總統尹錫悅3日晚間10時發表電視談話宣布緊急實施戒嚴法，數小時後迫於龐大政治壓力，又解除戒嚴，被稱為南韓史上最短命戒嚴。(路透)

南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)於當地時間3日晚間10時發表電視談話宣布緊急實施戒嚴法，相隔數小時之後迫於龐大政治壓力，於4日凌晨解除戒嚴。美聯社報導，南韓經過高度緊張的一夜，國會遭到軍隊包圍，出席會議的190名兩黨國會議員一致投票通過解除戒嚴。數百名示威群眾集結於國會門口，民眾高舉抗議布條，要求國會彈劾尹錫悅。總統發布的戒嚴令被國會推翻之後，軍隊與警察紛紛撤離國會，戒嚴令在當地時間4日清晨4時30分內閣會議宣布取消。

190議員全票通過解嚴 戒嚴只維持6小時

戒嚴令實施期間大約六小時，這是南韓1980年代結束獨裁統治以來近40年第一次出現類似狀況，不但在野黨強烈譴責，批尹錫悅反民主和違憲，要他下台，尹錫悅所屬的國民力量黨(People Power Party)黨主席同樣提出批判。

南韓戒嚴部隊3日晚奉命試圖衝入國會時，遭國會工作人員和民眾用滅火噴霧阻擋，雙方發...
南韓戒嚴部隊3日晚奉命試圖衝入國會時，遭國會工作人員和民眾用滅火噴霧阻擋，雙方發生衝突。(美聯社)

南韓史上最短命的戒嚴令雖結束，但引發強烈民怨，南韓最大工會聯合會表示，當地時間4日早上8時進行無限期大罷工，直到總統尹錫悅下台為止。

南韓「民主勞動組合總聯盟」(KCTU)4日凌晨透過新聞稿指出，總統尹錫悅在「權力危機」之下，竟以戒嚴這種反民主的荒唐措施，承認自己的獨裁，該聲明稿更以「叛國罪」指責尹錫悅的行為。

尹錫悅突宣布戒嚴 聲稱要剷除親北韓勢力

尹錫悅面臨位居國會多數的在野黨掣肘而備受挫折，宣布戒嚴時聲稱要消滅「反國家行為」，剷除親北韓勢力。美聯社報導，經過這次宣布戒嚴風波，尹錫悅遭到彈劾的可能性大幅提高。

國會議員在戒嚴令宣布後立即採取行動，解除戒嚴令的表決通過之後，國會議長禹元植(Woo Won Shik)宣布戒嚴令無效，並說國會議員將「跟人民一起保護民主」。

禹元植對軍隊在國會通過表決後迅速撤離表示肯定。他說：「我們仍記得昔日不幸的軍事政變，但人民目睹今年事件發展，看到我們軍隊成熟應對。」

在野黨共同民主黨(Democratic Party)黨魁李在明(Lee Jae-myung)說，反對黨國會議員會繼續留在國會大廳，直到尹錫悅正式宣布解除戒嚴令。

尹錫悅宣布取消戒嚴時，再次抨擊國會企圖彈劾政府首長與資深檢察官。尹錫悅說，國會議員做出「不道德的立法行為與預算操弄，導致國家功能陷入癱瘓」。

反對黨國會議員趙承來(Jo Seung-lae，音譯)說，監視器畫面顯示，軍隊在宣布戒嚴後進入國會的方式似乎打算逮捕李在明、禹元植，甚至國民力量黨黨主席韓東勳(Han Dong-hoon)。

政局動盪韓元急貶 迅速解嚴後略回升

受到政局動盪影響，韓元對美元匯率跌至兩年新低，戒嚴令取消後韓元小幅回升。

根據南韓憲法，總統得以在戰時、類似戰爭狀況或其他類似國家緊急狀態時宣布戒嚴。

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