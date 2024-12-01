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百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐移民…

記者胡玉立／綜合報導
共和黨全面執政後，白宮與國會計畫推出新政，在川普上任百日內推動減稅、限制社會福利、削減預算赤字等重大施政。(美聯社)
共和黨全面執政後，白宮與國會計畫推出新政，在川普上任百日內推動減稅、限制社會福利、削減預算赤字等重大施政。(美聯社)

川普與國會共和黨人贏得大選並全面掌權後，正雄心勃勃地共同制定百日新政議程。第一要務就是為包括百萬富翁在內的所有人「減稅」，其他還要終止COVID-19時代被國人用來購買健保的政府福利補貼、限制糧食券及其他安全網計畫、讓拜登時代綠色能源計畫倒退、大規模驅逐出境、為「排乾沼澤」進行政府裁員等等。

美聯社報導，這些即將出台的政策將重新引發有關美國優先事項、日益擴大的收入不平等以及何謂政府適當規模的長期爭論。在選民將國會和白宮控制權交給共和黨之後，川普及共和黨盟友能否實現現實世界所希望、需要或支持的結果，受到全面檢驗。

國會共和黨人與川普持續閉門會

百日新政府最重要的一環，就是延長即將到期的共和黨約4兆元減稅計畫；這是川普第一個任期內的標誌性國內施政成就。為準備川普重返白宮，國會共和黨人近幾個月持續與川普舉行閉門會議，討論延長和加強這些減稅提案，其中部分減稅優惠將於2025年到期。國會預算辦公室估計，保留即將到期的減稅條款，將在十年內增加約4兆元赤字。

擬取消小費、加班費個人稅

此外，川普也希望將自己的優先事項納入稅收方案中，包括將企業稅率(根據2017年法律，目前為21%)降至15%，以及取消小費和加班費的個人稅。

共和黨全面執政後，白宮與國會計畫推出百日新政，在川普上任百日內推動減稅、限制社會...
共和黨全面執政後，白宮與國會計畫推出百日新政，在川普上任百日內推動減稅、限制社會福利、削減預算赤字等重大施政。圖為川普(左)與眾院共和黨黨團會面。(美聯社)
共和黨全面執政後，白宮與國會計畫推出新政，在川普上任百日內推動減稅、限制社會福利...
共和黨全面執政後，白宮與國會計畫推出新政，在川普上任百日內推動減稅、限制社會福利、削減預算赤字等重大施政。圖為川普(右)與眾院議長強生握手。(美聯社)

自川普第一個任期簽署減稅法律以來，高收入家庭已獲巨大好處。稅收政策中心(Tax Policy Center)等組織數據顯示，收入最高的1%人口中年收入近100萬元以上者獲得約6萬元所得稅減免，收入較低者只獲得幾百元減免。

富人減稅多 一般人也能獲益

左派智庫Groundwork Collaborative執行總監歐文斯(Lindsay Owens)說：「美國經濟的重大問題是收入不平等加劇；有趣的是，這其實和稅收有關。」

但，平等機會研究基金會(Foundation for Research on Equal Opportunity)主席羅伊(Avik Roy)表示，將國家收入不平等歸咎於減稅「太過荒謬」，因為在收入階梯上下的納稅人都受益。「美國人不在乎馬斯克是否富有，」羅伊說，「他們關心的是，你做的一切是為了讓他們生活變得更好嗎？」

與此同時，新國會也考慮削減開支，特別是糧食券和醫療保健計畫；保守派在年度撥款過程中長期以此為目標。其中一項削減，幾乎肯定會落在COVID-19時代的政府補貼方面；該補貼協助透過「平價醫療法」(Affordable Care Act，俗稱「歐記健保」)保險平台購買自己保單者支付健保費用。

眾議院議長強生在政策制定方面持續與川普密切合作，並承諾在頭100天內以「極快」速度推進。他說：「因為我們有很多事情需要解決。」

川普 共和黨 歐記健保

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