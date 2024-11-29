我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西感恩節遊行雨中開拔 觀眾熱情不減 挺巴抗議者堵路被捕

挺過疫情 曼哈頓華埠小商家廣開分店

走線客專題／她逃離按摩店：快樂、健康、美元，一個都不能少

記者曹馨元 / 紐約報導
中國走線客轉抵美國的大城市後，多數會赴華人職業介紹找工作。(本報資料照／記者啟鉻攝影)
中國走線客轉抵美國的大城市後，多數會赴華人職業介紹找工作。(本報資料照／記者啟鉻攝影)

許多來到職業介紹所的走線客，看起來都有些焦慮、緊張，甚至露出對職介所的不信任。但楊小姐不同。

楊小姐來到位於法拉盛40街上的職業介紹所時，神色麻木、迷茫，看上去像一隻離群的羔羊。帶著一些猶豫，楊小姐告訴職介所老闆，她今年37歲，懂一點英文，她什麼工作都能做，但最好不要需與太多人打交道的工作。

楊小姐來自中國陝西省的省會城市西安，此前一直在一家製藥公司做銷售員。2023年1月21日，帶著所有積蓄和部分向銀行貸款的錢，楊小姐飛到廣東珠海，坐船到香港，再從香港飛到厄瓜多首都基多，跟隨著抖音上的視頻攻略，獨自一人開始了她長達30天的走線之旅。

全身傷疤 她決定孤注一擲

當楊小姐習慣性地低頭盯著地面時，她的頭頂還能隱約看到一個經過縫合的、長兩吋的疤。像這樣的疤痕，楊小姐身上還有許多處。

這些疤痕，就是楊小姐孤注一擲，決定走線的原因。

楊小姐的前男友，是一名有情緒問題和暴力傾向的警察。他們在一起的幾年中，楊小姐不斷被打傷，全身留下了疤痕。楊小姐幾乎跑遍了西安所有警察局，試圖尋求幫助；或許施暴者是他們中的一員，沒有警察局願意受理楊小姐的案件。

因為長期被施暴，楊小姐出現了嚴重的精神問題。楊小姐說，她一度嚴重到看見前男友就會渾身發抖，甚至大小便失禁。

「我以前很聰明，很外向的。」她說；如今，楊小姐變得怕人、畏生，不願再多與人接觸。

楊小姐主動詢問職介所，有沒有在倉庫的工作，「因為那種是自己幹自己的，像餐廳那樣要和別的員工接觸的，我不喜歡。」

被同事打傷 因身分未報警

在來到紐約之前，楊小姐在洛杉磯的一家工廠工作，也當過清潔工，隨後輾轉到路易斯安納州的一家按摩店工作。在按摩店時，總有同店更資深的員工，試圖勸誘楊小姐，為男性顧客提供性服務。

「我總是跟她說，姊，你不要教我這些，我不願意做。」或許是因為楊小姐太過直接，或許是因為她不夠聽話，她經常與其他員工產生爭執，甚至爆發肢體衝突。在一次打架中，楊小姐的大拇指被打到韌帶斷裂。

按摩店老闆拿楊小姐無證客的身分威脅她，不讓她報警。

在按摩店工作時，楊小姐一個月能賺4000元左右，但老闆卻誤導她，說沒有合法身分不能在美國銀行開戶，以此將楊小姐在兩三個月內賺得的超過萬元收入都「存放」在他處。

「（老闆）他可能就想用這種方式把我留在那裡，不讓我走。」在一名好心同事的幫助下，楊小姐用自己的護照在銀行開戶，但在她試圖向老闆討要工資想存進自己的戶頭時，老闆總以資金周轉不靈為由，只同意一次給她500元。

因為與同事間的不合、不願提供性服務，在工作三個月後，楊小姐執意要離開這家按摩店。

即使老闆以種種理由為藉口，不願將她的全部所得交還於她。「最後我都無所謂了，我覺得我能走就已經很不錯了。」楊小姐最終帶著不到4000元，離開了路易斯安納，來到紐約。

再尋工作 不想與人打交道

由於楊小姐並沒有太多技能，紐約的職業介紹所建議的工作，總是美甲店、按摩店之流。但楊小姐已經下定決心，不再回到需要和人打交道的工作環境。

一個多月後，楊小姐認定紐約沒有什麼機會，於是她轉赴洛杉磯，打算貸款買輛車，送外賣。

楊小姐並不後悔來到美國。雖然她在這裡的經歷並不是事事順利，但相比在中國國內，她說從這裡的朋友、甚至陌生人身上，獲得更多的幫助和溫暖。像是劫後餘生，楊小姐對未來懷抱隨遇而安，但又無比樂觀的心態，「什麼都不重要，以後路上啥都不缺。快樂、健康、美元，一個都不能少。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

走線 貸款 洛杉磯

上一則

石油業金主籲川談判：委內瑞拉減無證客 美增石油進口

下一則

從移民到關稅 墨總統「無意關邊界」與川普說法矛盾

延伸閱讀

沒有登機證 俄籍婦女避開安檢 搭上達美航機自紐約偷渡巴黎

沒有登機證 俄籍婦女避開安檢 搭上達美航機自紐約偷渡巴黎
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
無登機證卻能完成安檢 俄婦女自紐約偷渡巴黎

無登機證卻能完成安檢 俄婦女自紐約偷渡巴黎
紐約雨雪天氣延續至周末 氣溫溜滑梯「這天最冷」

紐約雨雪天氣延續至周末 氣溫溜滑梯「這天最冷」

熱門新聞

總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，此外，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品要加徵25%關稅。(路透)

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

2024-11-25 19:50
董陽孜的書法首次登上紐約大都會博物館。圖為博物館大廳。（記者張宗智／攝影）

董陽孜對話馬唯中曝創作過程：每一件作品 只用一支毛筆完成

2024-11-22 01:28
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問。(報系資料照)

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

2024-11-22 22:16
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58
范斯(右一)與妻子烏莎·范斯帶著女兒在選舉日前往投票。(美聯社資料照)

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

2024-11-24 13:42
候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，有七大項目首當其衝。(美聯社)

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

2024-11-26 10:24

超人氣

更多 >
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康
這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟