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川普陣營與白宮展開交接 強調過程不花納稅人血汗錢

中央社／華盛頓26日專電
總統當選人川普。（取材自facebook.com/DonaldTrump）
總統當選人川普。（取材自facebook.com/DonaldTrump）

白宮幕僚長威爾斯今天表示，川普團隊已與白宮簽署備忘錄，進入政府交接的下一階段。交接過程不會動到納稅人資金，依法不接受外國捐贈，也不會使用政府建築及電子服務。

候任總統團隊與白宮簽署備忘錄是美國政府交接的標準作業程序（SOP）之一，讓過渡團隊能夠與聯邦機構合作及取得非公開資訊，同時也使政府人員能正式與過渡團隊溝通。

威爾斯（Susie Wiles）下午透過川普團隊發布的聲明指出，完成內閣遴選過程後，川普與白宮簽署備忘錄，這「使我們預定的內閣提名人能夠開始重要的準備作業，包括向各部門及機構部署過渡小組，完成權力的有序過渡」。

備忘錄內容方面，威爾斯提到交接過程中，不會使用納稅人的資金來支付相關費用，「這符合總統川普節省納稅人辛苦錢的承諾」。

威爾斯說，過渡團隊（下稱團隊）以自給自足的方式運作，不會使用政府建築或總務署（General Services Administration）提供的科技，這種組織自主權代表簡化的流程，確保川普政府能在第一天準備就緒。

美國1963年制定「總統交接法」（Presidential Transition Act）後，1949年成立的聯邦獨立機構總務署一直是政權交接計畫的重要一環。

此後總務署多半在媒體預測總統大選贏家後數小時至一天內確認贏家，這個確認的程序，距離選舉人團正式決定結果還有好幾週。

在總務署長簽署文件，確認總統當選人後，將正式移交給總統當選人的過渡團隊數百萬美元、官員聯繫管道、各機關辦公區域和設備等。川普團隊上週正式通知總務署，表示他們將不使用白宮為其預留的政府辦公室、電子郵件帳戶、電話及電腦等。

威爾斯今天指出，團隊已經建立了既有安全及資訊保護措施，不需要額外的政府及官僚監督。團隊也為相關人員擬定倫理規畫，滿足人員無縫進入川普政府的要求。相關規畫將依法於總務署網站公開。

她指出，過渡小組將快速地與聯邦機構、部門直接對接，並有權取得文件。根據雙邊協議，團隊將向拜登政府提供過渡小組成員名單。

美聯社指出，過渡團隊與司法部協調背景調查及安全許可的單獨協議仍在積極處理中。既然雙邊今天已經簽了交接備忘錄，司法部這份協議不會拖太久。

司法部已有一組調查人員待命，一旦協議簽署完成，將立即處理川普幕僚及顧問的安全許可證，為過渡團隊及未來的內閣成員開綠燈，能在川普走馬上任前取得機密資訊。

川普 白宮 司法部

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