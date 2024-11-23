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俄勒岡州連爆10起入室盗竊 專找亞裔富人下手

記者胡玉立／綜合報導
俄勒岡州連續發生十起入室竊盜案件，受害者全是亞裔富裕屋主，警方認為其中有關聯性，顯示歹徒已鎖定亞裔有錢人下手；示意圖。（美聯社）
俄勒岡州連續發生十起入室竊盜案件，受害者全是亞裔富裕屋主，警方認為其中有關聯性，顯示歹徒已鎖定亞裔有錢人下手；示意圖。（美聯社）

俄勒岡州三個轄區泰格德市（Tigard）、比佛頓市（Beaverton）和華盛頓郡（Washington County）9月下旬起陸續發生10宗入室盜竊案，受害者全部都是富裕亞裔屋主；執法當局認為這一系列案件有可能相互關聯，已展開調查。

嫌犯留守車內 監視目標

這10宗入室盜竊案件有四件發生在泰格德市，兩件發生在比佛頓市，四件發生在華盛頓郡其他地區；當局表示，「受害者都是亞裔富裕房主，嫌犯也都使用類似的闖空門手法--嫌犯似乎會先留守在車內監視目標房屋，以確定屋主何時離開。」

泰格德警方、比佛頓警方和華盛頓郡警長辦公室表示，他們正與州和聯邦合作夥伴，就這些案件合作展開調查。當局也鼓勵這些地區居民向警方報告任何可疑活動。

執法當局表示，調查人員正協調合作努力共享資訊並開發線索，對受害者和鄰居進行廣泛採訪，並呼籲社區收集證據。也會進一步確認受害者之間是否存在其他關聯。

仇亞頻傳 警調查是否關聯

透過亞裔夜市 (Asian American Night Market) 等活動聚集亞裔社區的「亞裔城」 (Asian American Town) 創始人索利特 (Tom Sollitt) 向KOIN 6地方電視台表示，當地亞裔正持續面臨仇恨犯罪等壓力，此類入室盜竊事件已讓情況更加惡化，壓力愈來愈大。

索利特表示，「亞裔城」弘揚文化、對抗刻板印象、支持處於困境的人；他希望亞裔社區成員意識到，亞裔社區很廣，彼此連絡的程度可能不夠。

警承認情況「令人擔憂」

泰格德警方發言人安德森（Kelsey Anderson）承認，情況「令人擔憂」，值得大家進一步了解，他鼓勵社會大眾保持警覺，報告社區中任何可能看起來可疑或異常的情況。

警方呼籲民眾，若有任何可疑活動，請撥打503-629-0111向非緊急調度中心報案，若情況緊急可撥打911。

俄勒岡州泰格德市警局22日發出通告，調查與緝拿連串入室盗竊的重大刑案，受害者多為...
俄勒岡州泰格德市警局22日發出通告，調查與緝拿連串入室盗竊的重大刑案，受害者多為亞裔富裕家庭。(取自泰格德市警局)

亞裔 俄勒岡州 仇恨犯罪

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