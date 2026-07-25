川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

紐約時報報導，美國總統川普 連續近兩周下令打擊伊朗 ，突在美東時間24日深夜喊卡多項升級攻勢的計畫，主要原因是憂心戰事升級恐嚴重消耗原已減少的防空彈藥庫存。

川普及其高層幕僚也擔心，中東戰事一旦擴大，不僅可能使容易遭伊朗攻擊的波灣盟友與美國疏遠，也可能衝擊全球經濟，並加劇能源與難民危機。

紐時引述兩名知情川普政府討論的人士透露，川普24日和高階顧問及內閣高官開會後，在處理伊朗衝突上出現轉折。川普23日受訪才稱考慮發動前所未有的攻擊。

會中討論重點包括五角大廈 日益減少的愛國者攔截彈及其他防空武器庫存。伊朗17日展開大規模攻擊時，一枚彈道飛彈突破美軍防空網，造成駐約旦3名美軍死亡。

官員表示，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩私下警告，恢復對伊朗的大規模作戰雖然可行，卻會嚴重消耗美軍中央司令部可動用的攔截彈。

幕僚指出，美國用於約旦、科威特、巴林及阿聯等駐軍基地的防空彈藥供應正在減少，而當地美軍基地過去2周遭到伊朗猛烈攻擊。大規模攻勢很可能招致伊朗更猛烈的報復，使美軍防空系統承受更大壓力。

紐時4月底報導，根據國防部內部估算及國會官員說法，五角大廈在戰爭中已使用逾1200枚愛國者攔截彈，每枚造價超過400萬美元，導致庫存低得令人憂心。軍方官員本周表示，情況自此之後持續惡化。

這是美伊局勢近兩周來首度緩和。目前尚不清楚是否有任何談判正在進行；伊朗政府內部對是否應尋求達成協議明顯存在分歧，也不確定雙方能否克服這項阻礙。

川普一直苦思如何推進持續近5個月的伊朗戰爭，尤其是如何重新開放荷莫茲海峽。

兩名知情人士透露，川普核心圈幾乎沒人認為升高攻勢是明智之舉。另名美國高層質疑，重啟大規模作戰未必能迫使伊朗重返談判桌，還可能適得其反，讓伊朗內部更為團結。