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川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)
川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

紐約時報報導，美國總統川普連續近兩周下令打擊伊朗，突在美東時間24日深夜喊卡多項升級攻勢的計畫，主要原因是憂心戰事升級恐嚴重消耗原已減少的防空彈藥庫存。

川普及其高層幕僚也擔心，中東戰事一旦擴大，不僅可能使容易遭伊朗攻擊的波灣盟友與美國疏遠，也可能衝擊全球經濟，並加劇能源與難民危機。

紐時引述兩名知情川普政府討論的人士透露，川普24日和高階顧問及內閣高官開會後，在處理伊朗衝突上出現轉折。川普23日受訪才稱考慮發動前所未有的攻擊。

會中討論重點包括五角大廈日益減少的愛國者攔截彈及其他防空武器庫存。伊朗17日展開大規模攻擊時，一枚彈道飛彈突破美軍防空網，造成駐約旦3名美軍死亡。

官員表示，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩私下警告，恢復對伊朗的大規模作戰雖然可行，卻會嚴重消耗美軍中央司令部可動用的攔截彈。

幕僚指出，美國用於約旦、科威特、巴林及阿聯等駐軍基地的防空彈藥供應正在減少，而當地美軍基地過去2周遭到伊朗猛烈攻擊。大規模攻勢很可能招致伊朗更猛烈的報復，使美軍防空系統承受更大壓力。

紐時4月底報導，根據國防部內部估算及國會官員說法，五角大廈在戰爭中已使用逾1200枚愛國者攔截彈，每枚造價超過400萬美元，導致庫存低得令人憂心。軍方官員本周表示，情況自此之後持續惡化。

這是美伊局勢近兩周來首度緩和。目前尚不清楚是否有任何談判正在進行；伊朗政府內部對是否應尋求達成協議明顯存在分歧，也不確定雙方能否克服這項阻礙。

川普一直苦思如何推進持續近5個月的伊朗戰爭，尤其是如何重新開放荷莫茲海峽。

兩名知情人士透露，川普核心圈幾乎沒人認為升高攻勢是明智之舉。另名美國高層質疑，重啟大規模作戰未必能迫使伊朗重返談判桌，還可能適得其反，讓伊朗內部更為團結。

精華 FAQ

  • 主要原因是擔心戰事擴大後，美軍原已減少的防空彈藥庫存會被迅速消耗殆盡，尤其是愛國者攔截彈不足，可能讓中東多處基地承受更大風險。

  • 除了彈藥庫存外，川普幕僚也擔心衝突升級會使波灣盟友與美國疏遠，並可能引發更大規模報復，進一步衝擊全球經濟、能源供應與難民問題。

  • 這是近2周來美伊局勢首次出現緩和，顯示川普核心圈普遍認為升高攻勢未必划算，也可能促使伊朗更團結，反而不利於逼對方回到談判桌。

伊朗 川普 五角大廈

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