情報揭露威脅 川普臨時換掉新空軍1號內幕曝光

白宮已暫停使用卡達贈送的新空軍一號（左），以補強安全防護，也證實了這架豪華座機的防護功能不足。畫面右邊是舊空軍一號。（美聯社）

川普 總統本月搭乘卡達贈送的新空軍一號(VC-25B Bridge)飛抵土耳其 安卡拉出席北約(NATO)峰會，8日離開時卻突然更換專機，改乘舊型的總統專機(VC-25A)先赴英國，然後再換乘新空軍一號返回華府，當時川普表示更換專機是為了讓駐英美軍有機會參觀新飛機。不過多位知情人士透露，原因是情報官員研判伊朗 代理武裝勢力企圖攻擊川普座機，認為是可信威脅才做此調度。

研判伊朗擬攻擊 川普才改搭舊機

川普對老舊的空軍一號不滿，提早使用卡達贈送的新空軍一號，但安全防護不足，預計裝修到秋天再使用。（路透）

紐約時報報導，美國官員掌握的情報並未顯示代理武裝組織特別鎖定這架卡達贈送的波音747-8客機，而是鎖定川普本人，以及他所搭乘的任何飛機，這項威脅的細節此前從未曝光。與伊朗有關聯的武裝勢力多年來一直想暗殺川普，最早可追溯到他第一任總統任內，美軍擊斃伊朗高階將領蘇雷曼尼(Qassim Suleimani)之後。

在北約峰會期間，川普被問到為何要放棄搭乘卡達捐贈的新飛機、改搭舊飛機，他談到伊朗企圖暗殺他的問題，「他們想除掉美國領導人，也就是我。今天早上我看到我在他們每一份名單上。到目前為止我想我算是有點幸運，但這種幸運也許不會持續太久。」

這項威脅的細節並未在政府內部廣泛流傳，一些官員僅被告知更換飛機只是因應伊朗整體威脅而採取的預防措施。國會重要成員也尚未聽取有關這項特定威脅的簡報。

當時曾有報導指出，以色列向美國分享了有關伊朗企圖暗殺川普的情報。不過一些美國官員對以色列情報持保留態度，認為以色列可能是希望藉此刺激川普加強打擊伊朗。不過多位知情人士表示，在土耳其促使川普更換空軍一號的威脅，與據稱來自以色列情報的威脅是兩件不同的事情。

更換專機也凸顯外界質疑卡達飛機改裝成總統座機的安全性，這架機齡約14年的飛機的改裝成本高昂但時間倉促，川普一直要求盡快完成改裝投入使用。川普19日似乎也承認，這架飛機確實缺少舊型總統專機所具備的一些功能，一名記者提到卡達捐贈的飛機缺乏反飛彈防禦系統時，川普表示該機很快就會「升級到最高規格」。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)的聲明稱「總統出訪搭乘新空軍一號是絕對安全的，但今年秋天仍將額外升級與強化，預計需要約一個月時間。在此期間，總統將搭乘舊空軍一號。」

特勤局先前則透露是該單位建議川普總統不要搭乘新空軍一號。在22日白宮記者晚宴前的簡報會上，特勤局局長柯蘭(Sean Curran)表示該機構保護對象面臨的威脅級別前所未見，「我認為整體環境已變得極度動盪，而且不只是針對我們保護的對象，也包括地方官員。目前的威脅情勢是我前所未見的。」