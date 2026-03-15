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美軍抽離 紐時：考驗美對亞洲安全承諾

編譯茅毅／綜合報導
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紐約時報13日分析，美國持續調動兵力轉往中東使亞洲盟友不安，進行兩周的美以伊戰爭已考驗美國對亞洲的安全承諾。亞洲正從這場戰爭得出三個初步結論：亞洲遠非美國的最優先事項；中國的影響力及信心將提升；各國不能靠美國提供武器。

從長遠來看，官員和分析家認為，這場戰爭將削弱美國的影響力，印證中國認為美國衰落的論點，並加速中等強國的軍備競賽。

去年在新加坡召開的區域安全會議中，美國國防部長赫塞斯還信誓旦旦地說，任何人都不該懷疑美國對印太盟友及夥伴的承諾。如今許多國家對此更難相信，尤其當中東的武器需求激增，使美國部署在南韓的「反飛彈系統終端高空防衛系統」（薩德）被抽調。

拜登政府時期擔任五角大廈印太安全事務助理部長的瑞特納說，首爾原本就對川普政府在亞洲承諾上搖擺不定深感憂慮，這次抽調薩德對南韓發出「可怕信號」。

在亞洲，美國只在其屬地關島及南韓部署薩德。瑞特納直言，現在美國卻為一場中東的戰爭撤走該系統。

其次，亞洲股市大跌。汽油配給制對菲律賓等美國區域盟友造成嚴重影響。這給予北京可乘之機，能利用美國似乎對亞洲國家經濟困境的漠視，進一步論證「中國才是唯一可靠的超強」。外交官員擔心，北京將因此在領土爭議上更獨斷專行。

日本逾九成所需的石油通過荷莫茲海峽運輸，在經濟危機加上軍事危機下，使日本政府更為擔憂。日本智庫「笹川和平財團」研究員渡部恆雄說，日本已認識到在美國總統川普第二任內，什麼事都有可能發生，必須考量最糟的情況。

另外，從印太抽調武器和防空系統，凸顯美國「戰爭機器」的深度不夠，出乎許多盟友意料甚至震驚。以美國洛克希德馬丁公司製造的「愛國者」飛彈每枚成本約達400萬美元為例，美國去年全年才共生產約600枚。據估計，美以伊戰爭開打不到兩周，就已消耗一千多枚。

在川普去年1月回任後，許多美國盟友應川普政府的軟硬兼施，增加對美軍購。但日本政府1月公布的調查發現，總值約達72億美元的118筆美國武器訂單，在簽約至少五年後仍未交貨。

台灣也怕這場戰爭會使相關情況雪上加霜，彈藥短缺削弱美國對中國的嚇阻力，並使台灣政府更難向選民證明有必要增加國防預算來添購更多美製武器。

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