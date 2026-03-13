我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／是時候和「超人」說再見 霍華德宣布正式退休

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普11日乘坐「野獸」總統專車，抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（美聯社）
美國總統川普11日乘坐「野獸」總統專車，抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（美聯社）

美國與以色列對伊朗開戰後，新任最高領袖穆吉塔巴在首份聲明中表示，應持續將「封鎖荷莫茲海峽」作為施壓手段。CNN 13日報導，數名知情人士指出，五角大廈與國家安全委員會在規畫這項行動時，嚴重低估伊朗因應美國軍事打擊而關閉海峽的意願。

3名知情人士表示，川普政府高層在最近向國會議員進行的機密簡報中承認，並未將伊朗可能因應軍事打擊而關閉海峽的情況納入規畫。多名消息人士說，原因在於政府官員認為，關閉海峽對伊朗自身造成的傷害會大於美國；2025年夏天美國攻擊核子設施後，伊朗多次威脅封鎖海峽卻始終未付諸行動，也讓美方更堅信這項看法。

此外，消息人士透露，總統川普的國安團隊未能充分考慮部分官員所稱、政府如今正面臨的「最壞情境」可能帶來的後果。儘管財政部長貝森特與能源部長萊特在這場衝突的規畫與執行過程中一直扮演關鍵角色，但原本在過去政府決策中屬於核心要素的跨部門分析與預測，在此次僅被視為次要考量。川普在國安決策上又傾向依賴小圈子親近顧問，使跨部門對於封鎖海峽可能引發經濟衝擊的討論被邊緣化。

多名現任與前任美國官員表示，任何針對伊朗的軍事行動計畫通常都會將伊朗關閉荷莫茲海峽的可能性納入考量。美軍長期以來一直維持並更新相關計畫，以應對伊朗在這條關鍵水道採取軍事行動。

不過，官員12日表示，川普政府目前為緩解日益加劇的經濟衝擊所採取的措施，包括由海軍護航油輪通過海峽等高風險行動，可能仍需數周時間才會見效。航運業高層曾多次向美國海軍要求軍事護航，但全部遭到拒絕；美軍官員在例行簡報中多次指出，軍方尚未收到啟動護航行動的命令，而且五角大廈認為目前情勢仍過於危險，暫時無法實施護航。

此外，在全球石油與液化天然氣供應充足、美國石油產量創歷史新高的情況下，川普政府認為委內瑞拉政府態度配合，並可能迅速擴大石油產量，全球層面的下行風險並未被視為主要考量。

消息人士指出，事態發展至此，反映出地緣政治判斷、能源市場預測與多重戰略優先考量交織形成的複雜局面。與此同時，川普仍持續淡化能源市場的動盪，而荷莫茲海峽的實際情況，也讓接受CNN訪問的外交界人士、前美國經濟與能源官員以及業界高層感到不解。

世報陪您半世紀

川普 伊朗 貝森特

上一則

上月剛公告涉傾銷與補貼的中國活性陽極材料 美突宣布不課雙反關稅

延伸閱讀

紐時：美誤判伊朗反應 官員臨時調整計畫不敢直諫川普

紐時：美誤判伊朗反應 官員臨時調整計畫不敢直諫川普
與川普說法不一？美軍拒護航油輪：當前遇襲風險過高

與川普說法不一？美軍拒護航油輪：當前遇襲風險過高
傳伊朗在荷莫茲海峽放水雷 美已擊沉16艘布雷船

傳伊朗在荷莫茲海峽放水雷 美已擊沉16艘布雷船
成功護送油輪通過荷莫茲海峽？白宮打臉能源部長

成功護送油輪通過荷莫茲海峽？白宮打臉能源部長

熱門新聞

國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28
NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪