福特號紅海出任務起火2傷 軍方：洗衣房失火 與戰鬥無關

編譯陳韻涵／綜合報導
航空母艦「福特號」12日在紅海執行任務時，洗衣房發生火災，造成至少兩名水兵受傷。(路透)
航空母艦「福特號」12日在紅海執行任務時，洗衣房發生火災，造成至少兩名水兵受傷。(路透)

美國海軍最新航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)12日在紅海執行任務時發生火災，造成至少兩名水兵受傷。這起事件在美國對伊朗軍事行動升溫之際發生，外界一度揣測這艘全球最大型的航母是否遭受攻擊，但美軍隨後強調，起火點在洗衣房，無關戰鬥行動，航母維持正常運作。

負責中東作戰和軍事行動的「美國中央司令部」12日發布聲明表示，福特號的主要洗衣房發生火災，火勢很快受到控制並撲滅，強調這起事故「與戰鬥無關」，航母推進系統並未受損，整體作戰能力維持正常；火災造成兩名水兵受傷，傷勢穩定。

華盛頓郵報報導，福特號此次中東任務主要支援美軍對伊朗的軍事行動；公開資料顯示，福特號截至11日部署在紅海北部、接近沙烏地阿拉伯沃季市(Al Wajh)近海，屬於美國在中東軍事行動的重要核心戰力。

福特號是美國海軍最先進的航母之一，可搭載5000多名官兵與75架軍機，戰力在全球航母中名列前茅，但此次火災也凸顯該航母在長時間部署下所面臨的壓力；這起事故是福特號在本次延長部署期間遭遇的第二起重大意外，該艦上650個廁所的真空排汙系統故障，需待返港後才能徹底修理。

福特號自去年6月起便持續在海外執行任務，原先部署在歐洲，之後被調往加勒比海支援美國政府的反毒行動，並配合美軍逮捕委內瑞拉遭罷黜總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的行動。

隨著川普政府擴大施壓伊朗，五角大廈2月決定延長福特號的部署時間，並將該航母重新調派中東。

分析指出，長時間在海上部署對航母系統造成龐大負荷，尤其是維修作業通常需提前數月與整個艦隊協調排程；一旦任務延長，不僅延後福特號維修工期，後續排定保養的戰艦期程也會受到影響。

外界預期，美國海軍未來可能派另一支航母打擊群接替福特號的任務，其中包括即將完成部署訓練的布希號(USS G.H.W. Bush)航母打擊群。

伊朗 福特號

2月關稅進帳 去年的3.5倍 國防支出也大增

從不干預到釋油 川普立場2小時急轉彎 挨批「對戰爭後果毫無準備」

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？美官員：恐須大批地面部隊

英國：無計畫向中東部署航空母艦 驅逐艦近日啟航

傳美軍「末日飛機」派赴中東 E-6B為核戰設計 造價逾1.4億

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

