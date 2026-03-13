鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰，去年5月在日內瓦會談；兩人將於本周末在巴黎為川習會鋪路。(路透)
川普總統預計月底出發訪問北京，財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾12日宣布，他們將於15日至16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤普遍被認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

川普預定3月底訪問北京，美中代表經五輪經貿會談，財政部和貿易代表署12日宣布貝森特和葛里爾將赴巴黎展開新一輪會談，這是繼國務卿盧比歐於2月慕尼黑安全會議中，在場邊與中國外交部長王毅會面後，美中官員再度公開會面。

從去年開始，美中代表分別在瑞士日內瓦、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、西班牙馬德里和馬來西亞吉隆坡會面，貝森特也在今年1月出席瑞士達沃斯世界經濟論壇期間與何立峰見面。

這次新一輪會談被外界認為是為了幫川習會鋪路、確立美中領袖的議題框架。貝森特透過財政部新聞稿表示，感謝川普與中國國家主席習近平之間的相互尊重，美中之間的貿易和經濟對話正繼續前進；貝森特表示，在川普的指示之下，他們的團隊會把美國農民、勞工和企業視為優先，繼續取得成果。

葛里爾則透過新聞稿表示，由於川普與習近平之間的強健關係，以及美中之間的的共同利益，美中將持續互動，以創造更平衡的雙邊貿易關係；葛里爾指出，川普政府會檢視中國執行承諾的狀況，持續在美中關係中尋求公平和穩定，同時會致力於促進美國農民、牧農、生產者和勞工的最佳利益。

針對川習會可能討論的議題，美國前駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)日前表示，他預料川習會會討論到貿易、供應鏈，以及芬太尼等議題；伯恩斯指出，雙方會聚焦在關稅，並期待雙方今年能在關稅上達成休戰，美中不再用飛機引擎、稀土等資源來威脅彼此，中國也能回歸購買美國的農產品。

伯恩斯指出，他也預期川習會會談到台灣，期盼川普政府到時會捍衛美國長期、長達半世紀的對台政策。

華爾街日報日前則報導指出，貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程：要求中國減少向俄羅斯、伊朗等美國對手購買石油，並試圖讓中國改為購買美國的石油與天然氣產品；而習近平在與川普會面時，也預計提出重要要求，可能敦促美國對台獨採取更積極的反對立場。

另外，據報導指出，中方原本預計川普此行訪中，除了訪問北京，也可能訪問其他城市，但有消息人士透露說，川普的行程緊湊，容不下訪問第二座城市，因此中美雙方同意此次訪問行程僅限於北京。

