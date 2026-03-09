風水輪流轉？紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）1月22日在達沃斯世界經濟論壇年會會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（歐新社）
美國總統川普（右）1月22日在達沃斯世界經濟論壇年會會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（歐新社）

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

澤倫斯基表示，美國5日向基輔提出協助請求，希望烏方支援中東防空應對。烏克蘭立即同意支援，翌日即派出一支無人機專家團隊啟程中東，另有團隊將赴當地協助評估各國如何強化防禦、降低對高價攔截飛彈的依賴。

伊朗無人機上周突襲美軍在科威特的一處指揮中心，造成美國對伊朗開戰以來首批6名陣亡美軍。儘管美國與以色列持續重創伊朗軍方，伊朗最初那波彈道飛彈攻勢如今已放緩，但無人機攻擊的數量並未減少。

紐時指出，有賴過去多年對抗俄軍空襲的實戰經驗，現在沒有比烏克蘭更了解如何對抗伊朗無人機的國家。

俄羅斯是最早大規模採用伊朗「見證者」（Shahed）自殺無人機的國家之一，並依據原型發展出自有版本。烏方在俄烏戰爭中早已認知到，以昂貴飛彈攔截低成本無人機並不划算。一架見證者造價最高約5萬美元，但一枚美製愛國者攔截飛彈成本卻超過300萬美元，防空成本明顯失衡。

在這樣的壓力下，烏克蘭近年逐步調整攔截方式，改以重機槍、F-16發射的較低成本火箭、電子干擾設備，以及國產攔截型無人機組成多層防空網。

根據烏克蘭空軍每日公布、並由紐時整理分析的數據，俄軍今年2月共向烏克蘭城市發射約5000架單向攻擊無人機與誘餌機，烏軍成功擊落約87%。

澤倫斯基強調，愛國者飛彈的供應本就吃緊，2025年全球交付數量僅620枚先進型攔截彈，卻在伊朗戰事爆發初期幾天內，就被中東國家消耗超過800枚，用來應對逾2000架伊朗無人機與500多枚彈道飛彈。

基輔希望把這次支援轉化為外交籌碼。澤倫斯基直言，烏克蘭願意協助中東盟友提升防空能力，除了展現自身技術價值，也希望在美國斡旋的對俄和談中爭取更多優勢，推動停火。

對基輔而言，這不只是軍事合作，更是一次與莫斯科拉開對比的機會。一方面烏克蘭向美國與中東國家提供防禦支援，另一方面，美方官員則指俄羅斯在伊朗戰事中向德黑蘭提供情報。

不過，紐時提到，烏美之間仍然緊張。美國總統川普5日再次表示，認為澤倫斯基比俄羅斯總統普亭更像是俄烏和平協議的絆腳石。

