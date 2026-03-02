路透民調：43%美國人反對攻打伊朗、56%批川普「輕易用兵」

反戰人士2月28日在白宮附近示威，要求停止戰爭。(美聯社)

美以對伊朗發動聯手攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威；民調顯示，有43%受訪者反對動武，逾半數民眾認為川普出戰，憂心美軍傷亡增加以及油價上漲等問題。

華盛頓郵報報導，伊朗遭襲當天下午，白宮周邊有數百人聚集，高舉「不要轟炸伊朗」、「美國不要在中東發動新戰爭」等標語，表達反戰立場。

現年25歲、在伊朗出生、1歲時移民美國的法納伊安(Ermiya Fanaeian)非常擔心伊朗親友們的安危，決定參加抗議：「我非常感同身受，我也知道伊朗人民將承受這場攻擊帶來的最大、最嚴重後果。」不過半哩外的一次世界大戰紀念碑附近，一群人揮舞美伊兩國國旗，慶祝這場軍事行動並高喊：「川普，謝謝你！」

不過反戰活動仍在紐約、芝加哥 、丹佛等各城市出現。紐約曼哈頓中城有數百人齊聲高喊：「沒有仇恨、沒有恐懼，伊朗人在這裡受到歡迎」、 「從華府到伊朗，停止戰爭，停止轟炸！」參加遊行的印度裔、41歲穆斯林朱卡庫(Aisha Jukaku)直言：「想到我們再次捲入戰爭，我就覺得噁心。」同時主辦單位也預告將持續發動反戰示威，直到戰火停歇。

路透與益普索(Reuters/Ipsos)最新民調顯示，27%支持對伊朗動武，43%反對，另外29%不置可否。

有鑑川普先後下令對委內瑞拉、敘利亞 和奈及利亞動武，有56%受訪者認為川普輕易動武 ，不但民主黨 支持者高度(87%)認同，還有共和黨人(23%)、中間選民(60%)也持相同看法。

由於這場軍事行動傳出有美軍傷亡，逾半數(55%)共和黨人支持，有42%川普支持者認為，若美軍傷亡擴大，將不再支持，該民調也顯示川普支持率比之前(2月18日至23日)小幅下降一個百分點至39%。

另外市場人士預測受到中東戰火波及，國際油價可能攀升至每桶100元，約45%受訪者表示，如果導致國內油價上漲，將不再支持對伊朗動武，其中包括34%共和黨人和44%中間選民。