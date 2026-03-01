我的頻道

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽 油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

川普：對伊朗軍事行動可能持續4週

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

編譯劉忠勇／綜合報導
川普總統1日自佛羅里達州搭乘空軍一號返回華府。(路透)
川普總統1日自佛羅里達州搭乘空軍一號返回華府。(路透)

川普總統表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

美軍公布有三名軍人喪生，伊朗已展開報復，對以色列和該地區的其他美國盟友發動致命攻擊。

波斯灣入口附近有三艘船隻遭到攻擊。阿布達比和杜拜證券交易所周一和周二將休市。伊朗飛彈擊中特拉維夫的建築物，沙烏地阿拉伯、卡達、巴林和科威特則攔截了飛彈。此外，杜拜一座貨櫃港遭到攻擊，該地區數百個航班被迫取消。

川普周日證實，伊朗最高領袖哈米尼已經死亡，並說美國和以色列轟炸了伊朗境內數百個目標，包括革命衛隊設施和防空系統。川普呼籲伊朗軍警投降，「以換取完全豁免，否則將面臨必死無疑的下場」。

川普談到伊朗的核武野心時說：「我們絕不能允許一個豢養恐怖分子軍隊的國家，擁有能讓他們勒索全世界以遂行邪惡意志的武器。」「作戰行動目前正如火如荼進行，且將持續直到我們達成所有目標為止。」

美國軍方周日宣布，在伊朗的反擊中，有三名美軍喪生，五人受重傷。川普稱他們的犧牲在「正義任務」中在所難免，「在行動結束前，恐怕還會有更多傷亡。這就是現實」。

川普說：「美國將為他們復仇，並對那些基本上是對文明宣戰的恐怖份子，給予最沉痛的打擊。」

美軍中央司令部：伊朗伊斯蘭革命衛隊總部已遭摧毀

