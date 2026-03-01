情資示警 川普攻伊朗前已被告知「高風險也是高回報」

川普總統(左二)與國務卿魯比歐(中)及白宮幕僚長威爾斯(左一)等國安團隊2月28日深夜，在佛州海湖莊園內討論進行中的對付伊朗軍事行動。(路透)

負責指揮中東美軍的中央司令部指揮官、海軍上將古柏(Brad Cooper)在2月26日飛抵華盛頓，在白宮戰情室與國安團隊，包括中情局局長雷克里夫(John Ratcliffe)、參謀首長長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)、國務卿魯比歐 (Marco Rubio)，以及國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)會商，隨後向川普總統提出簡報。匿名官員表示，簡報稱攻打伊朗是高風險、也是高回報的行動。

川普2月28日宣布發動大規模作戰行動的視訊爾演說伊始就說，「勇敢的美國英雄可能會犧牲，但我們這樣做並非為了眼前的利益，而是為了未來，這是崇高的使命。」

川普說，「47年來，伊朗政權一直高喊美國去死，並發動永無止境的流血和屠殺。我們絕不會再容忍。」

簡報也提到伊朗飛彈可能報復性攻擊多處美軍基地，這些飛彈可能突破美軍防禦系統，以及伊朗代理組織會襲擊駐伊拉克和敘利亞 的美軍。

官員表示，儘管美國進行大規模的軍事集結，但匆忙部署的防空系統仍有限制。

而五角大廈的計畫似乎不能保證任何衝突的結果。

川普28日明確表示，他對伊朗的目標是宏大的，「我們將摧毀他們的飛彈海軍，夷平他們的飛彈工業，」他說，「確保恐怖主義代理組織再也無法破壞地區乃至世界的穩定，也無法攻擊美軍。」

川普表明風險遠超過1月時他下令特種部隊突襲委內瑞拉，逮捕前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。目前針對伊朗行動的風險，也高於川普去年6月下令美軍轟炸伊朗核子設施。

專家警告，伊朗有很多報復手段，包括飛彈、無人機襲擊和網路戰。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)研究員、前國防部中東事務副助理部長夏皮洛(Daniel B. Shapiro)指出表示，儘管美國和以色列發動空襲，德黑蘭仍然有能力造成一些破壞。

「伊朗擁有能夠打到美軍基地的彈道飛彈數量遠超美軍攔截飛彈數量。伊朗武器會突破防線，」夏皮洛說，「空襲是一場豪賭。」