我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

情資示警 川普攻伊朗前已被告知「高風險也是高回報」

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(左二)與國務卿魯比歐(中)及白宮幕僚長威爾斯(左一)等國安團隊2月28日深夜，在佛州海湖莊園內討論進行中的對付伊朗軍事行動。(路透)
川普總統(左二)與國務卿魯比歐(中)及白宮幕僚長威爾斯(左一)等國安團隊2月28日深夜，在佛州海湖莊園內討論進行中的對付伊朗軍事行動。(路透)

負責指揮中東美軍的中央司令部指揮官、海軍上將古柏(Brad Cooper)在2月26日飛抵華盛頓，在白宮戰情室與國安團隊，包括中情局局長雷克里夫(John Ratcliffe)、參謀首長長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)，以及國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)會商，隨後向川普總統提出簡報。匿名官員表示，簡報稱攻打伊朗是高風險、也是高回報的行動。

川普2月28日宣布發動大規模作戰行動的視訊爾演說伊始就說，「勇敢的美國英雄可能會犧牲，但我們這樣做並非為了眼前的利益，而是為了未來，這是崇高的使命。」

川普說，「47年來，伊朗政權一直高喊美國去死，並發動永無止境的流血和屠殺。我們絕不會再容忍。」

簡報也提到伊朗飛彈可能報復性攻擊多處美軍基地，這些飛彈可能突破美軍防禦系統，以及伊朗代理組織會襲擊駐伊拉克和敘利亞的美軍。

官員表示，儘管美國進行大規模的軍事集結，但匆忙部署的防空系統仍有限制。

而五角大廈的計畫似乎不能保證任何衝突的結果。

川普28日明確表示，他對伊朗的目標是宏大的，「我們將摧毀他們的飛彈海軍，夷平他們的飛彈工業，」他說，「確保恐怖主義代理組織再也無法破壞地區乃至世界的穩定，也無法攻擊美軍。」

川普表明風險遠超過1月時他下令特種部隊突襲委內瑞拉，逮捕前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。目前針對伊朗行動的風險，也高於川普去年6月下令美軍轟炸伊朗核子設施。

專家警告，伊朗有很多報復手段，包括飛彈、無人機襲擊和網路戰。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)研究員、前國防部中東事務副助理部長夏皮洛(Daniel B. Shapiro)指出表示，儘管美國和以色列發動空襲，德黑蘭仍然有能力造成一些破壞。

「伊朗擁有能夠打到美軍基地的彈道飛彈數量遠超美軍攔截飛彈數量。伊朗武器會突破防線，」夏皮洛說，「空襲是一場豪賭。」

川普總統與國務卿魯比歐(中)及白宮幕僚長威爾斯(左)等國安團隊2月28日深夜，在...
川普總統與國務卿魯比歐(中)及白宮幕僚長威爾斯(左)等國安團隊2月28日深夜，在佛州海湖莊園內討論進行中的對付伊朗軍事行動。(路透)

世報陪您半世紀

敘利亞 魯比歐 赫塞斯

上一則

美以攻擊伊朗／國會領袖「八人幫」 有支持有反對

下一則

伊朗女子小學3度遇彈襲逾百死 以色列遭回擊1死百餘傷

延伸閱讀

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00

超人氣

更多 >
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」