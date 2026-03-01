伊朗女子小學3度遇彈襲逾百死 以色列遭回擊1死百餘傷

伊朗國營電視台IRIB在2月28日釋出畫面，聲稱霍爾木茲甘省的米納卜一所女校遭到美國、以色列發動致命攻擊。(美聯社)

美以聯軍對伊朗 發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）大規模轟炸伊朗境內設施，擊斃多位重要官員及軍事高層，然而飛彈也波及到伊朗南部霍爾木茲甘省(Hormozgan)米納布市(Minab)的Shajareh Tayyebeh女子小學，造成逾百人死亡，傷亡數字仍在統計中；伊朗回擊之下，以色列 目前平民一死、百餘人受傷，美軍則暫無傷亡報告。

綜合媒體報導，該所小學就在革命衛隊(Revolutionary Guard)的軍營約600公尺外。在社群媒體上流傳的影片顯示，襲擊發生後女子小學的牆壁燒毀，冒出滾滾濃煙，瓦礫散落在道路上，數百名圍觀者聚集在現場。一位官員稱這所小學共遭到了「三次飛彈襲擊」。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)分享了一張襲擊地點的照片，表示空襲摧毀了這所女子小學，並導致無辜兒童喪生，「這些針對伊朗人民的罪行絕對不會不了了之。」另據伊朗梅爾(Mehr)通訊社報導，以色列也攻擊了德黑蘭東部一所學校，造成至少兩名學生死亡。此外伊朗國家通訊社(IRNA)引述拉梅德省(Lamerd)省長，稱西南部至少有15人死亡，被攻擊的目標包括一座體育館、兩處居民區、一所學校附近的禮堂。美國中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)表示，他已注意到有關女子學校遭轟炸的報導，官員們正在調查。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom, MDA）當地時間1日凌晨發布消息稱，伊朗報復性空襲以色列造成特拉維夫(Tel Aviv)一名50多歲的婦女死亡，另在以色列各地數十個地點多起飛彈襲擊事件中共有121人受傷。該機構報告稱傷者中兩人傷勢中等，119人傷勢較輕。

美軍目前無傷亡報告，中央司令部聲明表示，儘管駐中東美軍基地遭到伊朗數百枚飛彈與無人機的回擊，但美軍成功防禦了大部分攻擊，目前沒有任何美軍人員死亡或受傷的報告。設施損害則僅有零星報告指出部分基地如巴林的美軍第五艦隊總部、科威特基地受到微小損害，但不影響作戰行動。