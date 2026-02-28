北美伊朗後裔慶哈米尼之死 有人籲川普解除制裁

我的頻道

中央社／洛杉磯28日綜合報導
美國華盛頓州的伊朗裔民眾2月28日舉行集會，慶祝美國轟炸伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）
美國華盛頓州的伊朗裔民眾2月28日舉行集會，慶祝美國轟炸伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

伊朗最高領袖哈米尼喪生消息獲證實後，從北美東部城市多倫多到西部大都會洛杉磯各地的伊朗裔人士有人走上街頭歡慶，也有人對祖國未來陷入戰火感到深切憂慮。

法新社報導，川普稍早宣布哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已在空襲行動中喪生；數小時後，伊朗國營電視證實了這項消息。不過，當天稍早已看到民眾展開遊行。

歡呼民眾：伊朗人終可過上自由生活

在擁有龐大伊朗僑民社群的美國加州洛杉磯，遊行民眾唱歌、歡呼，手持伊朗革命前的巴勒維王朝旗幟及印有美國總統川普（Donald Trump）肖像的海報，有些人還穿著寫有「解放伊朗」字樣的T恤。

在麻州波士頓（Boston），也看得到民眾在街頭高唱並踩踏伊朗國旗。阿加沙迪吉（Navid Aghasadeghi）向法新社表示：「伊朗人終於有機會過上他們渴望的自由生活。」

而在加拿大第一大城多倫多（Toronto），拉茲姆忠（Fartach Razmjoo）坦承內心「五味雜陳」。他說：「這個殘暴政權看似即將終結，但同時我也非常替伊朗境內的民眾擔心。」

他表示希望「伊朗人民現在能鼓起勇氣，走上街頭，試圖推翻政府」。

反戰民眾：關心伊朗人 就該解除制裁

但在美國紐約（New York）一場反戰抗議活動中，有人對川普矢言「只要有需要，將持續」空襲的立場表達質疑態度。

36歲的社運人士傅雷漢（Layan Fuleihan）向法新社表示：「轟炸人民無法促成他們獲得自由。」

「如果川普真的關心民主，或是關心伊朗人民的福祉，他就應解除那些讓伊朗勞工連溫飽都成問題的嚴厲經濟制裁。」

在美國首都華府，27歲工程師葛瑞（Brent Gray）表示，川普是在「未經國會批准的情況下發動軍事行動」。

反戰團體阻止戰爭並終止種族歧視組織（ANSWER）則呼籲於3月2日發動全美大示威，譴責這是一場「毫無正當理由、非法的戰爭」。

小德黑蘭餐廳業者：盼伊朗不重蹈伊拉克覆轍

在洛杉磯時而被稱為「小德黑蘭」或「小波斯」的西木區（Westwood），餐廳老闆法拉哈尼普爾（Roozbeh Farahanipour）告訴法新社，他的心情「非常複雜」。

這位54歲的業者說：「我看到人們在街上跳舞的畫面，那讓我想起伊拉克戰爭初期，當時伊拉克民眾也在街頭歡慶。」

他說：「我希望這次結果能有所不同。」

川普 大都會 哈米尼

