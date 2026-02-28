北美伊朗後裔慶哈米尼之死 有人籲川普解除制裁

美國華盛頓州的伊朗裔民眾2月28日舉行集會，慶祝美國轟炸伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

伊朗最高領袖哈米尼 喪生消息獲證實後，從北美東部城市多倫多到西部大都會 洛杉磯各地的伊朗裔人士有人走上街頭歡慶，也有人對祖國未來陷入戰火感到深切憂慮。

法新社報導，川普 稍早宣布哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已在空襲行動中喪生；數小時後，伊朗國營電視證實了這項消息。不過，當天稍早已看到民眾展開遊行。

歡呼民眾：伊朗人終可過上自由生活

在擁有龐大伊朗僑民社群的美國加州洛杉磯，遊行民眾唱歌、歡呼，手持伊朗革命前的巴勒維王朝旗幟及印有美國總統川普（Donald Trump）肖像的海報，有些人還穿著寫有「解放伊朗」字樣的T恤。

在麻州波士頓（Boston），也看得到民眾在街頭高唱並踩踏伊朗國旗。阿加沙迪吉（Navid Aghasadeghi）向法新社表示：「伊朗人終於有機會過上他們渴望的自由生活。」

而在加拿大第一大城多倫多（Toronto），拉茲姆忠（Fartach Razmjoo）坦承內心「五味雜陳」。他說：「這個殘暴政權看似即將終結，但同時我也非常替伊朗境內的民眾擔心。」

他表示希望「伊朗人民現在能鼓起勇氣，走上街頭，試圖推翻政府」。

反戰民眾：關心伊朗人 就該解除制裁

但在美國紐約（New York）一場反戰抗議活動中，有人對川普矢言「只要有需要，將持續」空襲的立場表達質疑態度。

36歲的社運人士傅雷漢（Layan Fuleihan）向法新社表示：「轟炸人民無法促成他們獲得自由。」

「如果川普真的關心民主，或是關心伊朗人民的福祉，他就應解除那些讓伊朗勞工連溫飽都成問題的嚴厲經濟制裁。」

在美國首都華府，27歲工程師葛瑞（Brent Gray）表示，川普是在「未經國會批准的情況下發動軍事行動」。

反戰團體阻止戰爭並終止種族歧視組織（ANSWER）則呼籲於3月2日發動全美大示威，譴責這是一場「毫無正當理由、非法的戰爭」。

小德黑蘭餐廳業者：盼伊朗不重蹈伊拉克覆轍

在洛杉磯時而被稱為「小德黑蘭」或「小波斯」的西木區（Westwood），餐廳老闆法拉哈尼普爾（Roozbeh Farahanipour）告訴法新社，他的心情「非常複雜」。

這位54歲的業者說：「我看到人們在街上跳舞的畫面，那讓我想起伊拉克戰爭初期，當時伊拉克民眾也在街頭歡慶。」

他說：「我希望這次結果能有所不同。」