美以攻擊伊朗／國會領袖「八人幫」 有支持有反對

編譯彭馨儀／綜合報導
國防部28日清晨分別通知參眾兩院的軍事委員會後，隨即展開對伊朗空襲，接著川普總統在「真實社群」(Truth Social)發布影片宣布「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)開始。

白宮發言人李維特透露，國務卿魯比歐分別致電包括眾院議長強生(Mike Johnson)及參院多數黨領袖熊恩(John Thune)在內的所謂國會領袖「八人幫」。

熊恩表示支持，並希望政府向所有參議員報告伊朗空襲的情況。

強生也為川普的行動辯護，並證實他本周一直密切關注。也就是川普發表國情咨文之前，魯比歐已於24日向八人幫進行過一小時的簡報。

眾院多數黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)稱讚川普大膽果斷強硬。密西西比州共和黨籍參議員、參院軍事委員會主席威克(Roger Wicker)指出，這是保護美國的必要行動。川普的盟友、共和黨參議員葛理翰(Lindsey Graham)表示，行動經過精心策畫，相信最終會取得成功。

阿肯色州共和黨參議員、參院情報委員會主席柯頓(Tom Cotton)列舉伊朗犯行，並表示終於要清算。南卡州眾議員梅絲(Nancy Mace)在社群表達支持。賓州參議員費特曼(John Fetterman)，表示支持美國對伊朗的打擊行動。

但同為八人幫之一的眾院情報委員會資深成員海姆斯(Jim Himes)，表示行動前就收到通知，但認為這是一場沒有戰略目標的選擇性戰爭，「看來川普並沒有吸取歷史教訓。」

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，「美國人民不希望在國內面臨如此多問題情況下，在中東再次陷入無休止且代價高昂的戰爭。」

維州民主黨參議員、參議院情報委員會副主席華納(Mark Warner)稱行動可能將美國拖入另一場中東大規模衝突。共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)在X發文，「我反對這場戰爭。」參議員保羅(Rand Paul)，也對川普未經國會授權就發動攻擊表示不滿。

加州民主黨國會眾議員康納(Ro Khanna)表示，國會須在3月2日，就停止這場戰爭的決議進行投票。參議員凱恩(Tim Kaine)呼籲參院立即復會阻止行動。前副總統賀錦麗(Kamala Harris)稱這是川普選擇的戰爭。

另一方面，「讓美國再次偉大」(MAGA)的要角們也對這場軍事行動態度分歧。播客主持人傑克波索比克(Jack Posobiec)警告，「柯克(Charlie Kirk)生前說過，年輕人應更關注國內政策，而不是捲入國際衝突。」

川普盟友的極右派網紅盧默(Laura Loomer)則在X發文，「伊朗已經攻擊美國超過47年。現在，美國第47任總統正在結束他們的恐怖統治。」

伊朗 參院 共和黨

