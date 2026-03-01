美以攻擊伊朗／曼達尼批非法戰爭「災難性升級」

美以對伊朗發動攻擊，曼達尼表態稱美國人民並不想要另一場戰爭的發生。(取自市長辦公室Flickr)

繼美國與以色列對伊朗發動攻擊後，出於安全考量，紐約市 警(NYPD)2月28日在全市敏感地點加強警力巡邏，同日也已有社會主義、反錫安主義團體在時報廣場 抗議「立即停止干預伊朗」。

針對空襲行動，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)當日也發文表態，形容美國對伊朗的攻擊是在已經被視為一場非法戰爭之上的「災難性升級」局面，「戰爭轟炸城市、殺害平民、開闢新的戰場，美國人民並不希望這樣。」

曼達尼同時向在紐約市的伊朗裔居民喊話，強調他們是這座城市的組成部分，「你們在這裡絕對是安全的」。

對於如今的中東局勢，部分紐約客發表看法，一名土耳其移民表示，「沒有人想要戰爭，現在這個世界已經有太多戰爭了，我們不需要再添多一場戰爭。」

對於總統川普聲稱的發動戰爭是為了保障未來，紐約居民對這番說法提出反對意見，「不一定要有傷亡，也不一定要有戰爭。」

在空襲行動之後，紐約市警表示將加強對敏感地點的安保措施，包括外交、文化、宗教及其他相關場所；州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，州警將同步提升警戒。

與此同時，由來自社會主義、反錫安主義團體組成的示威者，於2月28日下午在時報廣場集合抗議，高喊「立即停止干預伊朗」(Hands off Iran now)的口號，並將此次對伊朗的攻擊與以色列在加薩的軍事行動相提並論。

「這次對伊朗的攻擊，是在一場殘酷且無止境的種族滅絕背景下發生的，而這場種族滅絕是由美國與以色列促成並執行的」，一名示威者抨擊道，現場群眾則高喊「可恥」(shame)回應。

示威人群中還可見標語寫著「捍衛巴勒斯坦」、「支持伊朗擁有核威懾權利」、「讓伊朗擺脫帝國主義與神權統治」、「白人男性毀掉一切」等。部分標語還將對伊朗的打擊與「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案牽連在一起，其他抗議者也將此次衝突歸咎於美國醫療保健問題與社會不平等議題。