我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

美以攻擊伊朗／曼達尼批非法戰爭「災難性升級」

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美以對伊朗發動攻擊，曼達尼表態稱美國人民並不想要另一場戰爭的發生。(取自市長辦公室Flickr)
美以對伊朗發動攻擊，曼達尼表態稱美國人民並不想要另一場戰爭的發生。(取自市長辦公室Flickr)

繼美國與以色列對伊朗發動攻擊後，出於安全考量，紐約市警(NYPD)2月28日在全市敏感地點加強警力巡邏，同日也已有社會主義、反錫安主義團體在時報廣場抗議「立即停止干預伊朗」。

針對空襲行動，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日也發文表態，形容美國對伊朗的攻擊是在已經被視為一場非法戰爭之上的「災難性升級」局面，「戰爭轟炸城市、殺害平民、開闢新的戰場，美國人民並不希望這樣。」

曼達尼同時向在紐約市的伊朗裔居民喊話，強調他們是這座城市的組成部分，「你們在這裡絕對是安全的」。

對於如今的中東局勢，部分紐約客發表看法，一名土耳其移民表示，「沒有人想要戰爭，現在這個世界已經有太多戰爭了，我們不需要再添多一場戰爭。」

對於總統川普聲稱的發動戰爭是為了保障未來，紐約居民對這番說法提出反對意見，「不一定要有傷亡，也不一定要有戰爭。」

在空襲行動之後，紐約市警表示將加強對敏感地點的安保措施，包括外交、文化、宗教及其他相關場所；州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，州警將同步提升警戒。

與此同時，由來自社會主義、反錫安主義團體組成的示威者，於2月28日下午在時報廣場集合抗議，高喊「立即停止干預伊朗」(Hands off Iran now)的口號，並將此次對伊朗的攻擊與以色列在加薩的軍事行動相提並論。

「這次對伊朗的攻擊，是在一場殘酷且無止境的種族滅絕背景下發生的，而這場種族滅絕是由美國與以色列促成並執行的」，一名示威者抨擊道，現場群眾則高喊「可恥」(shame)回應。

示威人群中還可見標語寫著「捍衛巴勒斯坦」、「支持伊朗擁有核威懾權利」、「讓伊朗擺脫帝國主義與神權統治」、「白人男性毀掉一切」等。部分標語還將對伊朗的打擊與「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案牽連在一起，其他抗議者也將此次衝突歸咎於美國醫療保健問題與社會不平等議題。

美國攻擊伊朗後，民眾在曼哈頓時報廣場集結，遊行到哥倫布圓環，要求美國立即停止干預...
美國攻擊伊朗後，民眾在曼哈頓時報廣場集結，遊行到哥倫布圓環，要求美國立即停止干預伊朗。(歐新社)

世報陪您半世紀

時報廣場 紐約市 曼達尼

上一則

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

下一則

美以攻擊伊朗／國會領袖「八人幫」 有支持有反對

延伸閱讀

美以襲伊朗衝突升溫 中國赴伊旅遊航班受影響

美以襲伊朗衝突升溫 中國赴伊旅遊航班受影響
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
美對伊朗發動軍事行動 國會有人力挺有人批未授權

美對伊朗發動軍事行動 國會有人力挺有人批未授權
英國未參與美以打擊伊朗行動 籲避免局勢升級擴大

英國未參與美以打擊伊朗行動 籲避免局勢升級擴大

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00

超人氣

更多 >
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」