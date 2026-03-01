美以聯手攻伊朗／安理會緊急開會 歐洲中東避免直接批評川普

美國和以色列攻擊伊朗，德黑蘭還擊後，聯合國安理會28日緊急集會，圖為聯合國秘書長古特雷斯。(路透) 路透通訊社

中東戰火再起，全球緊張，各國領袖都擔心事態擴大，呼籲美伊立即停火與恢復談判，聯合國安理會在28日下午召開緊急會議。但是除中國與俄羅斯之外，歐洲與中東領袖大都避免直接批評川普 總統。

美聯社指出，也許是不想觸怒本就關係緊張的川普總統，歐洲領袖大都避免直接批評美國攻打伊朗的行動，而是譴責伊朗的報復行動。中東各國政府也與歐洲領袖一樣，譴責伊朗不應攻擊阿拉伯鄰國，但是對美國的軍事行動卻是保持沉默。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)、法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)以及德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)發表聯合聲明，敦促美伊恢復談判。他們表示，他們並沒有參與攻擊行動，不過會與美國、以色列以及中東盟友保持密切聯繫。不過他們也在聲明中指出：「我們強烈譴責伊朗攻擊該地區的國家。伊朗必須停止這種盲目攻擊的行動。」

馬克宏在X平台發文：「目前的局勢升級對所有人而言都很危險。這種情況必須停止。伊朗政權必須明白，現在除了真誠談判以終止其核武和彈道飛彈計畫，以及停止破壞區域穩定的行動外，已別無選擇。」西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)也發文表示：「我們要求立即緩和局面，並完全尊重國際法。」

加拿大 總理卡尼(Mark Carney)則立刻發表聲明，支持川普打擊伊朗。卡尼說，他支持美國採取行動阻止伊朗獲得核武器，並阻止伊朗政府進一步威脅國際和平與安全。

擁有22個會員國的阿拉伯聯盟與阿拉伯國家領袖沙烏地阿拉伯則是譴責伊朗的軍事行動「粗暴」地破壞了鄰國的主權與支持和平穩定的努力。

與以色列維持外交關係的國家，包括摩洛哥、約旦與阿拉伯聯合大公國，則是譴責伊朗攻擊當地美軍基地的行為。美軍在科威特、巴林、卡達與阿拉伯聯合大公國都設有基地。

近來與川普政府交惡的加拿大，卻是公開支持美國攻打伊朗的行動。加拿大總理卡尼表示，伊朗向來是中東的亂源。

在巴林與法國的要求下，聯合國安理會於周日召開緊急會議。

相對於歐洲與中東各國，俄羅斯與中國的反應則是比較直接針對美國。俄羅斯表示美國與以色列的攻擊行動不但侵犯了聯合國會員國伊朗的主權，同時也是假借禁止核武擴散之名企圖改變伊朗的政權。中國表示對美國與以色列的軍事行動高度關切，必須立即停止，而伊朗的主權、安全與國土的完整必須受到尊重。