快訊

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

華人長者分租房間 因這疏忽租金收不到還遭勒索

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

編譯盧思綸／即時報導
白宮2月28日公布一張川普總統(中)在佛州海湖莊園聽取中情局局長拉特克利夫(左)與國務卿魯比歐(右)、白宮幕僚長威爾斯(前右)簡報。(美聯社)
白宮2月28日公布一張川普總統(中)在佛州海湖莊園聽取中情局局長拉特克利夫(左)與國務卿魯比歐(右)、白宮幕僚長威爾斯(前右)簡報。(美聯社)

美以聯手發動軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭尚未證實消息，有消息稱美國總統川普與以色列總理內唐亞胡已看過哈米尼遺體照；而至少4名哈米尼的親屬也遇襲身亡。紐約時報報導，哈米尼早已預作權力交接安排，並曾點名3名可迅速上位的接班人選。

以色列時報報導引述以色列第12頻道（Channel 12）報導，伊朗當局在德黑蘭一處院區尋獲哈米尼遺體後，已有人向川普和內唐亞胡出示遺體照。

紐時報導引述6名伊朗高層官員與2名神職人員說法稱，哈米尼在6月與以色列的12天戰爭期間、躲藏之際，曾點名3名可迅速上位的接班人選：伊朗司法首長穆赫辛尼-埃傑赫伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i）、哈米尼幕僚長兼哈米尼辦公室的政治安全事務副手海傑齊（Ali Asghar Hejazi），以及改革派陣營的溫和神職人員哈山（Hassan Khomeini），他是伊朗已故領袖魯霍拉．何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的孫子。

依伊朗制度，最高領袖須由「專家會議」（Assembly of Experts）任命，且必須是資深什葉派神職人員與學者。

紐時並提到，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）長期被視為幕後權勢人物，在部分派系中頗受支持，但哈米尼曾向追隨者表明，不希望最高領袖職位走向世襲。

另根據伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency），哈米尼的女兒、女婿與外孫已身亡，消息在伊朗當地3月1日上午獲得證實。該通訊社並稱，哈米尼的1名媳婦也在事件中喪生。

在首都德黑蘭，分裂情緒也浮上檯面。紐時引述10多名德黑蘭居民以電話與簡訊描述，部分社區出現反對者因哈米尼身亡傳聞而歡呼、跳舞、放煙火的景象；一名伊朗民眾視訊受訪時表示，街上可聽見掌聲與歡呼。

伊朗 以色列 哈米尼

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普嗆「徹底摧毀伊朗海軍」 荷姆茲海峽航行量暴跌7成 4國首當其衝

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

