我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華裔三寶爸遇小車禍 下車後遭對方冷血撞死

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

編譯周辰陽／即時報導
川普總統27日在德州科珀斯克里斯蒂港發表能源談話後離場。(路透)
川普總統27日在德州科珀斯克里斯蒂港發表能源談話後離場。(路透)

川普總統27日表示，美方正與古巴方面展開談判，並拋出「友善接管古巴」的可能性，但未進一步說明具體意涵。

美聯社報導，川普在離開白宮前往德州時向記者表示，國務卿魯比歐正與古巴領導人進行「非常高層級」的討論。他說：「古巴政府正在與我們談話。他們沒錢，現在幾乎什麼都沒有。但他們正與我們談話，也許我們會友善接管古巴。」

他補充說：「我們很可能最終會友善接管古巴。」他並表示，古巴「委婉地說，是一個失敗的國家」，並稱「他們想要我們的幫助。」

川普還說：「我們跟古巴打交道很多年了。我從小就一直聽到古巴。但他們現在麻煩大了。」隨後，他提到在美國的古巴流亡社群，表示可能會有一些「我認為對那些被驅逐出境，或遭遇更糟處境後來到這裡生活的人來說，非常正面的事情。」但未進一步說明。

川普未澄清相關言論，但似乎暗示，美國與長期敵對的古巴之間的局勢正走向關鍵時刻。衛報指出，外界廣泛報導，作為商談開放古巴的一環，美方官員曾在加勒比海領袖峰會「加勒比共同體」（Caricom）場邊，與94歲古巴前領導人勞爾・卡斯楚之孫勞爾・吉列爾莫・羅德里格斯・卡斯楚（Raúl Guillermo Rodríguez Castro）會面。白宮未回應相關詢問。

世報陪您半世紀

古巴 川普 白宮

上一則

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

延伸閱讀

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic
古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」
關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？

關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？
美國出兵攻擊伊朗？川普：尚未做最後決定

美國出兵攻擊伊朗？川普：尚未做最後決定

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法