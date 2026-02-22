我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

美軍雙航艦「夾擊」伊朗 20多年最大規模空軍軍力集結中東

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍林肯號航艦打擊群正部署於阿拉伯海。（歐新社）
美軍林肯號航艦打擊群正部署於阿拉伯海。（歐新社）

美國正向中東派遣大量軍機，這是自2003年入侵伊拉克以來，美國在中東集結的最大規模的空中力量。媒體也引述最新資料與衛星監測指出，美軍正透過「林肯號」、「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成夾擊態勢，持續對德黑蘭施壓。

綜合媒體報導，美軍已對伊朗派遣雙航艦，形成分頭夾擊伊朗的形勢。在南部方面，林肯號航艦打擊群目前正在伊朗南部的阿拉伯海。英國廣播公司（BBC）指出，本月稍早的的衛星圖像可見林肯號位於阿曼外海，距離伊朗約700公里。

在地中海和蘇伊士運河一側，BBC報導證實，全球最大航艦「福特號」已於20日通過直布羅陀海峽駛向地中海。從直布羅陀海峽沿岸陸地拍攝且經過核實的照片顯示，該航艦當時位於直布羅陀海峽中。

福特號和林肯號航艦都率領由幾艘飛彈驅逐艦組成的打擊群。這些航艦由超過5600名人員操作，並搭載數十架飛機。

華爾街日報日前引述一位海軍官員透露，美國海軍在中東和東地中海部署13艘船艦，以支援潛在的軍事行動，包括林肯號和9艘具備彈道飛彈防禦能力的驅逐艦；福特號及其打擊群的4艘驅逐艦也正在趕往。

至於在空中武力部署，卡達半島電視台引述開源情報分析家和軍事飛行追蹤數據指出，美國似乎在過去幾天內向該區域部署逾120架飛機，這是自2003年伊拉克戰爭以來，美國在中東空中力量的最大增幅。

報導指出，這波部署包括E-3「哨兵」空中預警機、F-35匿蹤攻擊戰鬥機、F-22制空戰鬥機、F-15和F-16戰鬥機。飛行追蹤數據顯示，許多飛機從美國和歐洲的基地起飛，並由運輸機和空中加油機提供支持，這表明這些部署是持續的作戰計畫，而非例行輪換。

飛行追蹤數據顯示，美國空軍近期已將數十架戰鬥機和支援飛機，部署至約旦的穆瓦法克薩爾蒂空軍基地和沙烏地阿拉伯的蘇爾坦親王空軍基地，其中包括增派的F-35、F-15、F-16，以及E-3空中預警機和E-11戰場空中通信節點飛機。更多戰鬥機正在派遣途中。

路透日前引述消息人士指出，伊朗的波斯灣鄰國及宿敵以色列現在認為，比起和解現在更可能發生衝突。一名知悉計畫內容的消息人士透露，以色列政府認為美伊陷入僵局，以國正在為可能與美國採取聯合軍事行動做準備，但尚未決定是否行動。

世報陪您半世紀

伊朗 福特號 以色列

上一則

台灣被點名恐使4月川習會胎死腹中 紐時：破壞美中美好氛圍

延伸閱讀

德國、瑞典和斯洛伐克 呼籲本國公民勿赴伊朗

德國、瑞典和斯洛伐克 呼籲本國公民勿赴伊朗
美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗
老師，您不可以這樣（一四）

老師，您不可以這樣（一四）
了解美國歷史 華人參加林肯紀念活動

了解美國歷史 華人參加林肯紀念活動

熱門新聞

美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」

劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」