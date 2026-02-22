美軍雙航艦「夾擊」伊朗 20多年最大規模空軍軍力集結中東

美軍林肯號航艦打擊群正部署於阿拉伯海。（歐新社）

美國正向中東派遣大量軍機，這是自2003年入侵伊拉克以來，美國在中東集結的最大規模的空中力量。媒體也引述最新資料與衛星監測指出，美軍正透過「林肯號」、「福特號 」這兩個航艦打擊群，對伊朗 形成夾擊態勢，持續對德黑蘭施壓。

綜合媒體報導，美軍已對伊朗派遣雙航艦，形成分頭夾擊伊朗的形勢。在南部方面，林肯號航艦打擊群目前正在伊朗南部的阿拉伯海。英國廣播公司（BBC）指出，本月稍早的的衛星圖像可見林肯號位於阿曼外海，距離伊朗約700公里。

在地中海和蘇伊士運河一側，BBC報導證實，全球最大航艦「福特號」已於20日通過直布羅陀海峽駛向地中海。從直布羅陀海峽沿岸陸地拍攝且經過核實的照片顯示，該航艦當時位於直布羅陀海峽中。

福特號和林肯號航艦都率領由幾艘飛彈驅逐艦組成的打擊群。這些航艦由超過5600名人員操作，並搭載數十架飛機。

華爾街日報日前引述一位海軍官員透露，美國海軍在中東和東地中海部署13艘船艦，以支援潛在的軍事行動，包括林肯號和9艘具備彈道飛彈防禦能力的驅逐艦；福特號及其打擊群的4艘驅逐艦也正在趕往。

至於在空中武力部署，卡達半島電視台引述開源情報分析家和軍事飛行追蹤數據指出，美國似乎在過去幾天內向該區域部署逾120架飛機，這是自2003年伊拉克戰爭以來，美國在中東空中力量的最大增幅。

報導指出，這波部署包括E-3「哨兵」空中預警機、F-35匿蹤攻擊戰鬥機、F-22制空戰鬥機、F-15和F-16戰鬥機。飛行追蹤數據顯示，許多飛機從美國和歐洲的基地起飛，並由運輸機和空中加油機提供支持，這表明這些部署是持續的作戰計畫，而非例行輪換。

飛行追蹤數據顯示，美國空軍近期已將數十架戰鬥機和支援飛機，部署至約旦的穆瓦法克薩爾蒂空軍基地和沙烏地阿拉伯的蘇爾坦親王空軍基地，其中包括增派的F-35、F-15、F-16，以及E-3空中預警機和E-11戰場空中通信節點飛機。更多戰鬥機正在派遣途中。

路透日前引述消息人士指出，伊朗的波斯灣鄰國及宿敵以色列 現在認為，比起和解現在更可能發生衝突。一名知悉計畫內容的消息人士透露，以色列政府認為美伊陷入僵局，以國正在為可能與美國採取聯合軍事行動做準備，但尚未決定是否行動。