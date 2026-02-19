高盛集團報告：川普第二任期限縮政策 淨移民數減少80%

川普總統在第二任期推出大規模遣返計畫、簽證禁令等限縮政策，使得美國淨移民（net immigration）人數減少80%。圖為旅客在邁阿密機場通關。(美聯社)

高盛 集團(Goldman Sachs)本周公布最新分析報告指出，川普總統在第二任期推出大規模遣返計畫、簽證 禁令等限縮政策，使得美國淨移民 (net immigration)人數減少80%。2010年代，美國淨移民平均每年100萬人，2025年降至50萬人，估計2026年將進一步下降到只有20萬人。

報告指出，簽證持有人、綠卡持有人進入美國的人數將持續減少，來自某些國家的移民則失去臨時保護身分(temporary protected status)，美國勞動市場供應因此受到衝擊。

移民減少意味著進入勞動市場的新勞工將跟著變少，經濟只需要較少的新職缺，就能維持失業率穩定。

高盛估計，就業增長的損益平衡率(break-even rate)從目前每個月大約7萬個工作機會，到2026年底將降低到只需要5萬個職缺即可維持。

美國經濟學者梅里科(David Mericle)在報告中說，移民人數在2023年底創下尖峰之後便一路下降，勞動供應成長急劇萎縮。

梅里科在「邁向勞動力市場穩定的早期步驟」(Early steps toward labor market stabilization)為題的報告指出，移民勞動力在上一屆政府是支撐經濟的重要部分，如今美國經濟正在學習如何在沒有移民勞動力層支撐的情況下繼續運作。

財星雜誌(Fortune)17日報導，包括「牛津經濟」(Oxford Economics)美國經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)在內的其他經濟學者，最近紛紛預測，美國經濟在創造較少就業機會的同時，正在接近損益平衡點。

另外，梅里科在報告中也說，研究發現移民查緝行動可能把勞動市場推向陰影，迫使許多移民勞工轉而從事不在官方統計數據範圍的其他工作，讓聯邦資料出現扭曲。

報導指出，這種轉變將讓聯邦準備理事會(Federal Reserve)在衡量經濟健康真實狀況時增加難度，因為官方公布的薪資數字無法呈現就業活動的真正全貌，如此狀況可以解釋為何失業率似乎穩定維持在4.3%左右。