我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

高盛集團報告：川普第二任期限縮政策 淨移民數減少80%

記者顏伶如／綜合報導
川普總統在第二任期推出大規模遣返計畫、簽證禁令等限縮政策，使得美國淨移民（net immigration）人數減少80%。圖為旅客在邁阿密機場通關。(美聯社)
川普總統在第二任期推出大規模遣返計畫、簽證禁令等限縮政策，使得美國淨移民（net immigration）人數減少80%。圖為旅客在邁阿密機場通關。(美聯社)

高盛集團(Goldman Sachs)本周公布最新分析報告指出，川普總統在第二任期推出大規模遣返計畫、簽證禁令等限縮政策，使得美國淨移民(net immigration)人數減少80%。2010年代，美國淨移民平均每年100萬人，2025年降至50萬人，估計2026年將進一步下降到只有20萬人。

報告指出，簽證持有人、綠卡持有人進入美國的人數將持續減少，來自某些國家的移民則失去臨時保護身分(temporary protected status)，美國勞動市場供應因此受到衝擊。

移民減少意味著進入勞動市場的新勞工將跟著變少，經濟只需要較少的新職缺，就能維持失業率穩定。

高盛估計，就業增長的損益平衡率(break-even rate)從目前每個月大約7萬個工作機會，到2026年底將降低到只需要5萬個職缺即可維持。

美國經濟學者梅里科(David Mericle)在報告中說，移民人數在2023年底創下尖峰之後便一路下降，勞動供應成長急劇萎縮。

梅里科在「邁向勞動力市場穩定的早期步驟」(Early steps toward labor market stabilization)為題的報告指出，移民勞動力在上一屆政府是支撐經濟的重要部分，如今美國經濟正在學習如何在沒有移民勞動力層支撐的情況下繼續運作。

財星雜誌(Fortune)17日報導，包括「牛津經濟」(Oxford Economics)美國經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)在內的其他經濟學者，最近紛紛預測，美國經濟在創造較少就業機會的同時，正在接近損益平衡點。

另外，梅里科在報告中也說，研究發現移民查緝行動可能把勞動市場推向陰影，迫使許多移民勞工轉而從事不在官方統計數據範圍的其他工作，讓聯邦資料出現扭曲。

報導指出，這種轉變將讓聯邦準備理事會(Federal Reserve)在衡量經濟健康真實狀況時增加難度，因為官方公布的薪資數字無法呈現就業活動的真正全貌，如此狀況可以解釋為何失業率似乎穩定維持在4.3%左右。

世報陪您半世紀

移民 高盛 簽證

上一則

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

下一則

美國護照更新 6分鐘搞定 網路填表 17天後收新護照 尚無加急服務

延伸閱讀

一洲焦點／川普國情咨文遇抵制 關稅、核武、對台軍售變數

一洲焦點／川普國情咨文遇抵制 關稅、核武、對台軍售變數
CNN：美軍準備最快周末襲伊朗 但川普尚未決定

CNN：美軍準備最快周末襲伊朗 但川普尚未決定
美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中
高盛分析：川普第二任期限縮政策下 美淨移民人數減少80%

高盛分析：川普第二任期限縮政策下 美淨移民人數減少80%

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜