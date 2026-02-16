美軍攔查委內瑞拉油輪 從加勒比海一路追到印度洋登輪

五角大廈15日在X平台發布影片顯示，美軍已在印度洋海域，登上委內瑞拉的油輪「維洛尼卡三號」(Veronica III)。(路透)

五角大廈 15日在X平台發布影片顯示，美軍從加勒比海追蹤一艘受制裁的運油輪，一路到印度洋終於予以攔截，特撰隊員以直升機垂降登船檢查「維洛尼卡三號」(Veronica III)油輪。

「這艘船試圖無視川普總統的隔離令，企圖逃脫，」五角大廈表示，包括「維洛尼卡三號」在內幾艘油輪試圖從委內瑞拉 被封鎖的海岸逃逸。

根據財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)網站顯示，「維洛尼卡三號」懸掛巴拿馬國旗，受到美國的制裁。巴拿馬海事局(Panama Maritime Authority)發布簡短聲明指出，這艘油輪在巴拿馬的註冊已於2024年12月註銷。

根據獨立油輪追蹤公司TankerTrackers.com網站資訊，「維洛尼卡三號」於1月3日離開委內瑞拉，當天馬杜洛(Nicolas Maduro)被捕，油輪上載有近200萬桶原油和燃料油。「自2023年以來，油輪一直參與俄羅斯、伊朗和委內瑞拉的石油 運輸。」

委內瑞拉多年來因石油走私而受到美國的制裁，依靠懸掛假國旗的「影子艦隊」(shadow fleet)將原油走私到全球供應鏈中，美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)官員透露，這類船隻全球多達800艘。去年12月，川普總統下令對受制裁的油輪，封鎖委內瑞拉水域，以對馬杜洛施壓。

TankerTrackers.com網站共同創辦人馬達尼(Samir Madani)今年1月向美聯社表示，他們利用衛星影像和地面照片分析，記錄到至少有16艘油輪違反隔離規定，穿越封鎖線，離開委內瑞拉海岸。

川普政府為了廣泛控制委內瑞拉石油，一直在扣押油輪，五角大廈在聲明中並未說明「維洛尼卡三號」油輪是否已被正式扣押並置於美國控制之下。

上周，美軍在印度洋登船檢查了另一艘油輪掛巴拿馬國旗的「艾奎拉二號」(Aquila II)。據一名匿名官員透露，該船目前已被扣押，等待美國決定最終命運。