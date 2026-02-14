我的頻道

國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
國土安全部確定14日將因預算無法到位而停擺。示意圖（美聯社）
國土安全部確定14日將因預算無法到位而停擺。示意圖（美聯社）

由於國會無法在期限前就年度撥款達成協議，美國國土安全部（DHS）今天進入局部停擺狀態，率先衝擊到的是負責全國機場旅客與行李安檢的運輸安全局（TSA）。

數以千計政府員工，從機場安檢人員到災害救援官員，將被迫休無薪假，或在未支薪情況下繼續工作，直到國會就撥款達成協議。

這場預算爭議的核心是國土安全部轄下的移民暨海關執法局（ICE），該機構的探員在明尼阿波利斯大規模掃蕩行動與抗議活動期間，射殺兩名美國公民。

民主黨反對為國土安全部提供任何新資金，直到ICE的執法方式進行重大改革。他們特別要求縮減巡邏行動、禁止ICE探員在執法時戴面罩，以及規定探員進入私人財產前必須取得司法搜查令。

聯邦眾院少數黨民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）昨天表示：「川普和共和黨人已經決定，他們對讓ICE受到控制毫無興趣。」

傑佛瑞斯在記者會上說：「需要進行重大改變，否則，共和黨已決定部分關閉聯邦政府。」

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）先前將責任歸咎於在野黨，並在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「民主黨正因政治與黨派因素，將我們的政府推向另一次停擺。」

白宮持續與民主黨人交涉，但雙方未能在國會休會前達成協議。儘管參眾兩院議員已於12日展開為期10天的休假，但兩院均已接獲通知，若談判取得突破性進展，全體議員須隨時準備返回華府。

國土安全部雖然停擺，ICE本身仍可依據去年政府支出法案核准的資金繼續運作。

主要衝擊將落在其他機構，包括負責天然災害應變的聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

負責機場安檢的運輸安全局稍早也在社群平台X警告，若停擺持續，可能導致等候時間延長與航班取消。

目前難以預測安檢問題是否、何時或在哪裡出現，因此旅客應提早抵達機場，預留更多時間通過安檢。

這是川普第2任期內的第3次政府停擺，其中包括去年10月至11月長達43天的創紀錄關閉。

本月稍早，政府才因同樣涉及國土安全部的撥款問題，結束一次為期4天的較小規模部分停擺。

美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺
國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事

國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事
參院程序表決未過關 國土安全部2/14將停擺

參院程序表決未過關 國土安全部2/14將停擺
文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返