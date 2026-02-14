美軍抓捕馬杜洛 川普稱「干擾器」癱瘓俄中防禦系統

川普現身北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地。（歐新社）

美國總統川普 13日在會見抓捕委內瑞拉 領袖馬杜洛 （Nicolas Maduro）的精銳部隊時，誇耀美國擁有一種能癱瘓俄羅斯和中國防禦系統的秘密「干擾器」（discombobulator）武器。

中央社引述法新社報導，川普在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地的這番言論，是他首次在公開活動中談論這個神秘裝置。他先前曾在訪談中透露過若干細節。

川普對基地的士兵們說：「他們甚至都在談論那個干擾器，因為他們根本沒機會開火。」他指的是在1月3日的突襲行動中，委內瑞拉大部分的防禦系統都遭到壓制。

川普說：「俄羅斯的設備失靈了，中國的設備也失靈了。每個人都在試圖搞清楚為什麼它們失靈。總有一天你們會知道的，但它們就是沒用。」

在這場震驚全球的突襲行動中，美軍在夜色掩護下搭乘直升機突襲，從委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一個戒備森嚴的官邸擄走時任委國總統馬杜洛和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。

委內瑞拉官員表示，這場攻擊始於美軍對委國軍事目標的轟炸，共造成83人喪生、超過112人受傷；美軍方面無人陣亡，但川普表示有3名直升機飛行員受傷。

馬杜洛目前被拘留在美國，面臨販毒及其他罪行的指控，他對這些指控拒不認罪，下一場庭審預定於3月17日在紐約舉行。

川普已多次將抓捕馬杜洛的行動譽為美國國家軍事實力的典範。

川普先前曾簡短提及所謂的「干擾器」，但未提供太多細節。

川普上周接受國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時說：「我並未獲准談論這件事。但讓我告訴你，你知道它能做什麼嗎？他們所有的設備都無法運作，這就是它的功能。」