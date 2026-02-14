我的頻道

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

美軍抓捕馬杜洛 川普稱「干擾器」癱瘓俄中防禦系統

中央社／布拉格堡13日綜合外電
川普現身北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地。（歐新社）
川普現身北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地。（歐新社）

美國總統川普13日在會見抓捕委內瑞拉領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）的精銳部隊時，誇耀美國擁有一種能癱瘓俄羅斯和中國防禦系統的秘密「干擾器」（discombobulator）武器。

中央社引述法新社報導，川普在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地的這番言論，是他首次在公開活動中談論這個神秘裝置。他先前曾在訪談中透露過若干細節。

川普對基地的士兵們說：「他們甚至都在談論那個干擾器，因為他們根本沒機會開火。」他指的是在1月3日的突襲行動中，委內瑞拉大部分的防禦系統都遭到壓制。

川普說：「俄羅斯的設備失靈了，中國的設備也失靈了。每個人都在試圖搞清楚為什麼它們失靈。總有一天你們會知道的，但它們就是沒用。」

在這場震驚全球的突襲行動中，美軍在夜色掩護下搭乘直升機突襲，從委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一個戒備森嚴的官邸擄走時任委國總統馬杜洛和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。

委內瑞拉官員表示，這場攻擊始於美軍對委國軍事目標的轟炸，共造成83人喪生、超過112人受傷；美軍方面無人陣亡，但川普表示有3名直升機飛行員受傷。

馬杜洛目前被拘留在美國，面臨販毒及其他罪行的指控，他對這些指控拒不認罪，下一場庭審預定於3月17日在紐約舉行。

川普已多次將抓捕馬杜洛的行動譽為美國國家軍事實力的典範。

川普先前曾簡短提及所謂的「干擾器」，但未提供太多細節。

川普上周接受國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時說：「我並未獲准談論這件事。但讓我告訴你，你知道它能做什麼嗎？他們所有的設備都無法運作，這就是它的功能。」

為川習會鋪路？阿里百度被美國列為「軍方企業」又撤回

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
天網近了？Claude傳被用於美軍抓馬杜洛秘密行動 創AI模型首例

天網近了？Claude傳被用於美軍抓馬杜洛秘密行動 創AI模型首例
不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果

不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果
川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據

川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右),10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特

40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返