川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

美國總統川普。（歐新社）

慕尼黑安全會議13日開幕前，POLITICO發布最新民調 指出，美國總統川普試圖改寫長期以來的國際關係，尤其是在歐洲，正使一向忠誠的傳統盟友逐漸疏離。

在所有受訪國家中，認為美國是「不可靠盟友」的人，明顯多於認為美國「可靠」。其中，德國 半數受訪者持此看法，加拿大更高達57%；在法國，認為美國不可靠的比例，也超過認為美國可靠的2倍以上。相較之下，英國對美國的信任度最高，但仍呈現負面多於正面：35%的英國受訪者認為美國是可靠盟友，39%則認為美國不可靠。

此外，美國的軍事力量愈來愈被視為一項不確定的資產。調查顯示，法國與德國相對多數的受訪者不相信敵人會因他們與美國的關係而不敢發動攻擊；在英國，將美國視為對敵方攻擊具有效嚇阻力的比例，也在短短一年內大幅下滑10個百分點。

這項線上調查由倫敦獨立民調公司「Public First」進行，顯示法國、德國、英國與加拿大等四個主要北約 盟國，在與華府爭端不斷的背景下，民眾對美國的信任度在過去一年間急劇下滑。在是否捍衛民主、是否共享價值觀，以及是否是一個可靠盟友等多項關鍵指標上，英、法、德三國民眾對美國的負面觀感，均超過正面評價。

進一步來看，僅有17%的法國受訪者同意「美國與我們共享價值觀」，49%則表示不同意；在德國，50%的受訪者認為美國與他們並不共享價值觀，只有18%的人認為華府「捍衛民主」。

「Public First」民調主管萊德（Seb Wride）指出，歐洲民眾去年仍覺得美國是一個不可靠但關鍵的盟友，儘管略顯不可預測，仍能對敵人形成嚇阻，如今已不再理所當然地將北約所提供的跨大西洋嚇阻視為既定事實，甚至幾乎不再相信這股力量仍然存在。