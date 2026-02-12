我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

白宮遊說風波延燒 司法部反托拉斯高層接連走人

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

慕尼黑安全會議13日開幕前，POLITICO發布最新民調指出，美國總統川普試圖改寫長期以來的國際關係，尤其是在歐洲，正使一向忠誠的傳統盟友逐漸疏離。

在所有受訪國家中，認為美國是「不可靠盟友」的人，明顯多於認為美國「可靠」。其中，德國半數受訪者持此看法，加拿大更高達57%；在法國，認為美國不可靠的比例，也超過認為美國可靠的2倍以上。相較之下，英國對美國的信任度最高，但仍呈現負面多於正面：35%的英國受訪者認為美國是可靠盟友，39%則認為美國不可靠。

此外，美國的軍事力量愈來愈被視為一項不確定的資產。調查顯示，法國與德國相對多數的受訪者不相信敵人會因他們與美國的關係而不敢發動攻擊；在英國，將美國視為對敵方攻擊具有效嚇阻力的比例，也在短短一年內大幅下滑10個百分點。

這項線上調查由倫敦獨立民調公司「Public First」進行，顯示法國、德國、英國與加拿大等四個主要北約盟國，在與華府爭端不斷的背景下，民眾對美國的信任度在過去一年間急劇下滑。在是否捍衛民主、是否共享價值觀，以及是否是一個可靠盟友等多項關鍵指標上，英、法、德三國民眾對美國的負面觀感，均超過正面評價。

進一步來看，僅有17%的法國受訪者同意「美國與我們共享價值觀」，49%則表示不同意；在德國，50%的受訪者認為美國與他們並不共享價值觀，只有18%的人認為華府「捍衛民主」。

「Public First」民調主管萊德（Seb Wride）指出，歐洲民眾去年仍覺得美國是一個不可靠但關鍵的盟友，儘管略顯不可預測，仍能對敵人形成嚇阻，如今已不再理所當然地將北約所提供的跨大西洋嚇阻視為既定事實，甚至幾乎不再相信這股力量仍然存在。

德國 民調 北約

上一則

台軍購預算卡關 美跨黨派議員致函立院院長與朝野領袖「嚴重關切」

延伸閱讀

川普稱關稅負擔由外國「吞下」 民間報告打臉：90%落在美企、民眾

川普稱關稅負擔由外國「吞下」 民間報告打臉：90%落在美企、民眾
川普政府廢止車輛排放標準 氣候政策迄今「最大」倒退

川普政府廢止車輛排放標準 氣候政策迄今「最大」倒退
文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」
川普4月初訪中、貝森特先見何立峰？中方回應了

川普4月初訪中、貝森特先見何立峰？中方回應了

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺