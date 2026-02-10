我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嗆封美加邊境大橋 加國：經費我們出、所有權本就對半

數名中國留學生造假拿殘泊被捕 可能面臨遣返

美再鬆綁委內瑞拉石油制裁 開放設備技術進場、禁5國參與交易

編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉卡維馬斯的馬拉開波湖上，可見鑽油平台與抽油機。(路透)
委內瑞拉卡維馬斯的馬拉開波湖上，可見鑽油平台與抽油機。(路透)

路透報導，川普政府10日開放美國企業向委內瑞拉提供石油增產所需的設備與技術。

財政部外國資產管制辦公室10日發布通用許可，允許提供美國貨品、技術、軟體和服務，用於委內瑞拉的石油與天然氣勘探、開發或生產。有了這項許可，全球最大油田服務公司施蘭卜（SLB）與油田服務巨頭哈里伯頓（Halliburton）將可至委內瑞拉協助油氣開採作業。

自美軍1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛以來，華府逐步放寬對委內瑞拉油業的制裁。此前，美方已核發數項通用許可，以促進委內瑞拉石油的出口、儲存、進口與銷售。

這項最新許可不授權在委內瑞拉成立新合資企業或實體，以勘探或生產石油和天然氣；且不允許涉及俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和中國大陸等實體的交易，一般適用於美國公司。

路透指出，石油鑽探業者需要美方授權，才能在委內瑞拉使用專門設備，並進口擴大委油產量所需的鑽井平台；委內瑞拉目前產量接近每日100萬桶。美國能源資訊署10日表示，委內瑞拉原油產量在未來幾個月可能最多增加20%。

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的許多合作夥伴與客戶，包括雪佛龍、西班牙國家石油公司（Repsol）、義大利石油集團埃尼（ENI），以及煉油業者印度信實工業（Reliance Industries），已申請個別許可，以擴大產量或出口。

消息人士表示，大量公司向美國政府提出個別申請，使擴大出口與讓投資迅速進入當地的計畫進度延宕。

外界預期，美政府很快會開放更廣泛許可，允許更多美國石油公司在委內瑞拉進行鑽探。

委內瑞拉 石油 天然氣

上一則

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

延伸閱讀

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案
古巴燃油短缺危機加劇 加拿大暫停飛往哈瓦那航班

古巴燃油短缺危機加劇 加拿大暫停飛往哈瓦那航班
委內瑞拉反對派人士獲釋後又被帶走 檢方稱他違反規定

委內瑞拉反對派人士獲釋後又被帶走 檢方稱他違反規定
美切斷供油能源危機加劇 古巴將停供航空燃料1個月

美切斷供油能源危機加劇 古巴將停供航空燃料1個月

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25
總統川普6日在白宮南草坪接受媒體訪問。（美聯社）

「我沒看到」貼影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文不道歉

2026-02-07 04:49

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場