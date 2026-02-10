川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普 總統9日發文，威脅阻止連接美國密西根州與加拿大 安大略省的「侯艾國際大橋」（Gordie Howe International Bridge）開通。加拿大總理卡尼 表示，他與川普進行了一次「正面」對話，並提醒對方，加拿大負擔了建設經費，且美國共享所有權。

川普在「真實社群」發文表示，除非美國「為付出的一切獲得充分補償，更重要的是，加拿大必須以美國應得的公平與尊重對待我們」，否則不會允許該橋開通。川普並稱美方將立刻展開談判，甚至主張美國「至少應擁有該橋資產的一半」。

此外，他還指控侯艾國際大橋兩端都歸加拿大所有，施工過程中幾乎未使用任何美國產品；並點名卡尼「想與中國達成交易，這會活吞加拿大；我們只能撿剩下的，我不同意。」

衛報報導，卡尼10日在美加冬奧冰球賽前受訪時，淡化川普的相關言論，並以法語向記者表示「情況將會解決」。

卡尼進一步說明：「我解釋說，加拿大負擔了這座橋的建設經費，所有權由密西根州與加拿大政府共同持有。施工過程中，除了加拿大的鋼材與工人，也有美國的鋼材與工人參與。」他強調：「這是一個兩國合作的絕佳例子。」

川普在貼文中將橋梁計畫歸咎於前總統歐巴馬「愚蠢地」批准，但加拿大前國會議員華森（Jeff Watson）反駁指出，工程是在川普第一個任期內正式全面開工，「你當時還呼籲加快施工進度」。

此外，川普還宣稱中加貿易增加將導致加拿大所有冰球比賽終止、史丹利盃永久消失，此番說法也引來加拿大民眾嘲諷。一名網友在「X」發文自嘲：「如果川普懂冰球，他就會知道加拿大這幾十年來根本不用擔心史丹利盃。」暗指加拿大自1993年以來就未曾奪下這座被視為國家冰球聯盟（NHL）最高榮譽的冠軍獎盃。