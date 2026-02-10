我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嗆封美加邊境大橋 加國：經費我們出、所有權本就對半

數名中國留學生造假拿殘泊被捕 可能面臨遣返

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普總統9日發文，威脅阻止連接美國密西根州與加拿大安大略省的「侯艾國際大橋」（Gordie Howe International Bridge）開通。加拿大總理卡尼表示，他與川普進行了一次「正面」對話，並提醒對方，加拿大負擔了建設經費，且美國共享所有權。

川普在「真實社群」發文表示，除非美國「為付出的一切獲得充分補償，更重要的是，加拿大必須以美國應得的公平與尊重對待我們」，否則不會允許該橋開通。川普並稱美方將立刻展開談判，甚至主張美國「至少應擁有該橋資產的一半」。

此外，他還指控侯艾國際大橋兩端都歸加拿大所有，施工過程中幾乎未使用任何美國產品；並點名卡尼「想與中國達成交易，這會活吞加拿大；我們只能撿剩下的，我不同意。」

衛報報導，卡尼10日在美加冬奧冰球賽前受訪時，淡化川普的相關言論，並以法語向記者表示「情況將會解決」。

卡尼進一步說明：「我解釋說，加拿大負擔了這座橋的建設經費，所有權由密西根州與加拿大政府共同持有。施工過程中，除了加拿大的鋼材與工人，也有美國的鋼材與工人參與。」他強調：「這是一個兩國合作的絕佳例子。」

川普在貼文中將橋梁計畫歸咎於前總統歐巴馬「愚蠢地」批准，但加拿大前國會議員華森（Jeff Watson）反駁指出，工程是在川普第一個任期內正式全面開工，「你當時還呼籲加快施工進度」。

此外，川普還宣稱中加貿易增加將導致加拿大所有冰球比賽終止、史丹利盃永久消失，此番說法也引來加拿大民眾嘲諷。一名網友在「X」發文自嘲：「如果川普懂冰球，他就會知道加拿大這幾十年來根本不用擔心史丹利盃。」暗指加拿大自1993年以來就未曾奪下這座被視為國家冰球聯盟（NHL）最高榮譽的冠軍獎盃。

加拿大 川普 卡尼

上一則

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」

下一則

美再鬆綁委內瑞拉石油制裁 開放設備技術進場、禁5國參與交易

延伸閱讀

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案
川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」
白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國
川普「和平理事會」將開會 印尼估派8000人參與加薩維和

川普「和平理事會」將開會 印尼估派8000人參與加薩維和

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25
總統川普6日在白宮南草坪接受媒體訪問。（美聯社）

「我沒看到」貼影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文不道歉

2026-02-07 04:49

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場