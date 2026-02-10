我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

童星出道33歲男星猝逝 母悲痛證實兒罹患帶狀疱疹

「現在才剛開始」 3移民官拒為ICE殺人道歉

美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

中央社／華盛頓10日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國將帛琉參議長包和康列入制裁名單。（中央社檔案照片）
美國將帛琉參議長包和康列入制裁名單。（中央社檔案照片）

美國國務院今天指出，帛琉參議長包和康收受賄賂，為中國政府、企業及犯罪集團宣傳，對美國在帛琉的利益造成不利影響。美方已將包和康列入制裁名單，且不得入境。

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）於官網發布聲明表示，美方今天制裁包和康（Hokkons Baules），因其「代表中國相關勢力參與重大腐敗行動」。

此外，國務院也制裁馬紹爾群島基利/比基尼/埃吉特社區的前市長吉巴斯（Anderson Jibas），因為吉巴斯於任內涉入重大腐敗活動並挪用美國提供的資金。包和康、吉巴斯及兩人的直系親屬不得入境美國。

皮戈特說，包和康濫用職權，接受賄賂，為中國政府、企業和犯罪集團宣傳及提供支持，行為構成重大腐敗，已對美國在帛琉的利益造成不利影響。

吉巴斯則濫用公職，策劃並從中牟利，實施多起挪用公款計畫，包括盜竊、濫用和挪用美國提供的比基尼島安置信託基金，造成大部分資金被盜，而這些資金原本屬於1940與1950年代核爆倖存者及其後代。

皮戈特在聲明中表示，美國提供的資金遭到竊盜、濫用和挪用，不只浪費美國納稅人的錢，還導致基利/比基尼/埃吉特地區人民失業、糧食短缺及電力供應不穩。

他說，吉巴斯的貪腐行為缺乏究責，削弱大眾對馬紹爾群島政府的信任，為中國和其他國家施加惡意影響方面創造可乘之機。美國將繼續追究濫用公權力謀取私利、竊取公民財產以中飽私囊者的責任。

國務院

上一則

白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

下一則

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

延伸閱讀

黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖

黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖
2026慕尼黑安全報告：國際體系面臨美國政策轉向挑戰

2026慕尼黑安全報告：國際體系面臨美國政策轉向挑戰
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返
美國政府本周末前可能「又又又」局部關門 影響機場安檢

美國政府本周末前可能「又又又」局部關門 影響機場安檢

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25
總統川普6日在白宮南草坪接受媒體訪問。（美聯社）

「我沒看到」貼影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文不道歉

2026-02-07 04:49

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返