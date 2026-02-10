美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

美國將帛琉參議長包和康列入制裁名單。（中央社檔案照片）

美國國務院 今天指出，帛琉參議長包和康收受賄賂，為中國政府、企業及犯罪集團宣傳，對美國在帛琉的利益造成不利影響。美方已將包和康列入制裁名單，且不得入境。

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）於官網發布聲明表示，美方今天制裁包和康（Hokkons Baules），因其「代表中國相關勢力參與重大腐敗行動」。

此外，國務院也制裁馬紹爾群島基利/比基尼/埃吉特社區的前市長吉巴斯（Anderson Jibas），因為吉巴斯於任內涉入重大腐敗活動並挪用美國提供的資金。包和康、吉巴斯及兩人的直系親屬不得入境美國。

皮戈特說，包和康濫用職權，接受賄賂，為中國政府、企業和犯罪集團宣傳及提供支持，行為構成重大腐敗，已對美國在帛琉的利益造成不利影響。

吉巴斯則濫用公職，策劃並從中牟利，實施多起挪用公款計畫，包括盜竊、濫用和挪用美國提供的比基尼島安置信託基金，造成大部分資金被盜，而這些資金原本屬於1940與1950年代核爆倖存者及其後代。

皮戈特在聲明中表示，美國提供的資金遭到竊盜、濫用和挪用，不只浪費美國納稅人的錢，還導致基利/比基尼/埃吉特地區人民失業、糧食短缺及電力供應不穩。

他說，吉巴斯的貪腐行為缺乏究責，削弱大眾對馬紹爾群島政府的信任，為中國和其他國家施加惡意影響方面創造可乘之機。美國將繼續追究濫用公權力謀取私利、竊取公民財產以中飽私囊者的責任。