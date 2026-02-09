川普表面道賀私下暴怒？傳不滿日本拖延5500億投資「恐想反悔」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）去年10月出訪日本會晤日相高市早苗（左），並共同視察美軍駐橫須賀基地。（路透）
日本自民黨在眾議院改選中橫掃千軍，單獨跨越修憲所需的2/3席次門檻，美國總統川普發文狂賀締造二戰後首例，日相高市早苗也回應致謝，美日乍看一片祥和。然而，日本經濟新聞9日報導，川普表面力挺美日同盟，私底下其實「暴怒」於日本對美5500億美元投資進度緩慢，且更期望日本對美國給予回報。

報導指，川普4月將出訪中國，日本著眼台灣問題，希望進一步強化日美同盟，但川普未必對東京抱持完全信任。

日本經濟新聞報導，在國際上趨於孤立路線的川普，一直向高市政權伸出援手，對高市抱有期待，但同時也懷有不信任。在川普本月5日表態為高市背書的前一日，日方從美國政府相關人士得知，「川普對日方問題暴怒」。

報導稱，川普的不滿在於日本對美5500億美元投資未見具體進展。日美正協調以天然氣發電等3項計畫，作為日本對美投資的首案。不過，負責談判的美國商務部長盧特尼克先前向川普回報，首案原訂2025年底敲定，卻一再延宕至本月仍未定案。

日經提到，川普的不信任感日益加深，認為「日本刻意拖延談判」。川普政府內部甚至懷疑，日本是否要拖到美國最高法院裁決出爐才投融資，「若對等關稅被判違憲，日本是否會推翻5500億美元計畫？」

日經同時寫到，日本方面的盤算不同，認為若能在主要國家之中率先落實對美巨額投資、賣川普面子，才是上上之策。不過日美首份投資協議的總成本預計將超過6兆日元，制定方案需要時間。

川普政府一直在與高市政府接觸。據報導，今年1月美國貨幣當局啟動了「匯率檢查」，這是干預外匯市場的準備步驟，目的是在遏制日元過度拋售。一位美國高官坦言，他們「願意向高市政府提供間接支持」，因為高市政府在安全和其他問題上與川普政府立場一致。

日經在文中說，日方正在摸索美方要的回報。報導指出，川普政府向來要求對價，美國貨幣當局也透露，已敦促主張積極財政的高市政權在政策運作上保持節制、重視經濟基本面，凸顯川普的力挺並非無償。

川普 日本 貨幣

日眾院大選 自民黨狂勝跨2/3門檻 川普賀高市

