叫陣美菲聯合軍演 解放軍連5天海空巡航南海

記者陳宥菘／綜合報導
美菲黃岩島聯合演練後，解放軍連五天在南海展開海空巡航，叫陣意味濃。圖為南海艦隊的052D型呼和浩特艦。(新華社)
菲律賓和美國上個月在有主權爭議的黃岩島(民主礁)附近舉行聯合演練後，中國解放軍7日批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，並通報，南部戰區上周一連五天在南海展開海空巡航，與美菲叫陣意味濃厚。

中菲因南海主權爭議長期對峙。菲律賓近日在黃岩島周圍動作增加，除了進行美菲聯演，也在黃岩島一帶空域畫設軍事演習區，中國在南海的例行巡航和戰備警巡行動也明顯升級。

據解放軍南部戰區7日消息，南部戰區新聞發言人翟士臣表示，本月2至6日，南部戰區組織海空力量位南海海域進行例行巡航。翟士臣批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織雙邊空中巡航，破壞地區和平穩定。他強調，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

此前，菲國武裝部隊與美國印太司令部1月25至26日在黃岩島周邊海域完成今年首次「海事合作活動」(MCA)聯合巡航，兩軍出動海空力量，進行定點海上補給、水面作戰演練等科目聯演。解放軍南部戰區當時即批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，並宣稱在美菲聯演同時段於南海海域進行例行巡航。

與此同時，菲律賓在南海畫設軍事演習區，時間自1月21日起長達兩個月，且管制範圍包括黃岩島周邊空域。菲律賓海軍發言人崔尼代3日稱，菲軍方與盟友在這段期間將進行一系列活動；該範圍位於菲律賓海域，且未違反任何國際法規定，但仍引來北京抗議。

解放軍南部戰區便表示，1月31日組織海空兵力於黃岩島「領海領空」及周邊海空域開展戰備警巡，中方官媒進一步引述內部人士稱，解放軍轟炸機轟6K飛入菲國軍演畫設區，並沿著其黃岩島東南方空域巡航，期間距離馬尼拉市區最近距離僅230公里。

不過，中菲在黃岩島對峙升級之際，北京外交部上月29日也曾公布，兩國外交官員在宿霧就涉海等問題舉行對話，同意繼續保持溝通。另據法廣報導，菲律賓外長拉薩洛6日表示，作為2026年東協輪值主席國，將力爭加快「南海行為準則」談判，爭取在今年內達成協議；東協和中國將把工作組會議的頻率從目前的每三個月一次提高到每月一次。

