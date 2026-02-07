波蘭議長批川普「不配和平獎」 美大使宣布斷絕往來

我的頻道

編譯周辰陽／綜合報導
美國駐波蘭大使宣布，不再與波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂往來，圖為恰扎斯蒂1月14日訪問德國柏林。(美聯社)
美國駐波蘭大使宣布，不再與波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂往來，圖為恰扎斯蒂1月14日訪問德國柏林。(美聯社)

美國駐波蘭大使羅斯(Tom Rose)5日宣布，美國將不再與波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂(Włodzimierz Czarzasty)有「任何進一步的往來、接觸或溝通」，而且「立即生效」，原因是羅斯稱，恰扎斯蒂對川普總統發表「荒謬且無端的侮辱」。

美聯社報導，恰扎斯蒂是左翼政黨民主左派聯盟(SLD)領導人之一，該黨加入波蘭總理圖斯克所領導的自由派政府。羅斯並未具體說明所謂的「侮辱」內容，但恰扎斯蒂2日發表公開聲明，表示不會支持以色列國會議長與美國眾院議長所提出、提名川普角逐諾貝爾和平獎的倡議。

恰扎斯蒂2日直言川普「不配獲得諾貝爾和平獎」，並指川普「代表的是強權政治，透過使用武力來推動交易式政治」，而這往往意味著「違反國際法」。他也批評，川普沒有充分肯定波蘭士兵在美國軍事任務中所扮演的角色，並對格陵蘭等「其他領土」採取「工具性對待」。

自從川普上台以來，波蘭就必須在捍衛歐洲盟友與不惹惱最強大盟友美國之間小心拿捏分寸，而鄰國烏克蘭的和平在很大程度上也仰賴美國。華沙至今能夠維持這種平衡，是透過讓圖斯克負責歐盟事務，並由在民族保守派在野黨「法律與正義黨」支持下上台的總統納夫羅茨基(Karol Nawrocki)出面與川普建立聯繫；羅斯與恰扎斯蒂的爭端，凸顯了波蘭在當前國際情勢下所處位置的艱難。

對此，圖斯克當天下午隨即在社群平台「X」發文表示：「羅斯大使先生，盟友之間應該彼此尊重，而不是互相訓話。」羅斯則未因此退讓，回覆指出，儘管圖斯克本人是「美國的模範盟友與偉大的朋友」，但恰扎斯蒂的言論「對你的政府可能造成相當大的傷害」。

羅斯警告，侮辱川普這位「波蘭在白宮所擁有過最偉大的朋友」，是任何一位波蘭領導人「最不該做的事」。恰扎斯蒂本人當晚表示，儘管尊重美國作為波蘭的關鍵盟友，但他不會改變自己的立場。美國國務院尚未立即回應置評請求。

波蘭 川普 諾貝爾

