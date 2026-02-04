川普會哥國總統「氣氛友好」 檯面下仍有小動作

川普總統(右)3日在白宮會晤哥倫比亞總統裴卓(左)，雙方形容此次會談氣氛友好。(路透)

川普 總統3日在白宮 與哥倫比亞 總統裴卓(Gustavo Petro)會晤近兩小時，雙方形容此次會談氣氛友好，這與幾周前川普指責裴卓向美國輸送古柯鹼並威脅採取軍事行動的劍拔弩張局面，形成戲劇性反差。

美聯社報導，川普在會晤後試圖淡化過去的批評，對記者說，「我們以前確實算不上最好的朋友，因為我從未見過他。我一點都不了解他」。裴卓則表示，雙方會談後抱持「正面且樂觀的看法」，並稱連結雙方的核心價值是「自由」。會談中，川普並贈送裴卓一頂紅色的「讓美國再次偉大」(MAGA)球帽，裴卓開玩笑說，想在上面加個「s」，變成「讓美洲(The Americas)再次偉大」，象徵南北美洲在文化、經濟與歷史上的結盟。

裴卓過去曾批評川普，以及美國針對委內瑞拉總統馬杜洛的行動是「綁架」，不過川普近期表示，哥倫比亞領導人對於與其政府合作、遏止非法毒品流入態度已轉趨積極。裴卓透露，他向川普強調應追捕真正的幕後大毒梟，而非僅針對武裝人員，並提供了一份居住在杜拜、馬德里和邁阿密的高層毒梟名單。

裴卓還邀請川普訪問哥倫比亞度假勝地卡塔赫納(Cartagena)，並尋求川普協助斡旋哥國與厄瓜多間日益升級的貿易戰。川普則回贈其著作「交易的藝術」」(The Art of the Deal)，並在扉頁簽署「你很棒」(You are great)。隨後裴卓在社群平台X上貼出照片，並以西班牙文語帶諷刺地寫道，「川普寫這題詞是想跟我說什麼？我英文不太好，看不太懂」。

哥倫比亞長期以來是美國的主要盟友，雙邊關係因川普稍早在加勒比海發動針對運毒船的軍事打擊，以及去年10月對裴卓及其家人實施制裁而陷入冰點。此次白宮會談雖標誌著緊張局勢緩解，但仍有微妙細節顯露隔閡，因為不同於大多數外國領袖到訪的接待方式，川普並未親自在白宮北門廊迎接裴卓並供媒體合影，裴卓是從側門進入白宮。