我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

川普會哥國總統「氣氛友好」 檯面下仍有小動作

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(右)3日在白宮會晤哥倫比亞總統裴卓(左)，雙方形容此次會談氣氛友好。(路透)
川普總統(右)3日在白宮會晤哥倫比亞總統裴卓(左)，雙方形容此次會談氣氛友好。(路透)

川普總統3日在白宮哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)會晤近兩小時，雙方形容此次會談氣氛友好，這與幾周前川普指責裴卓向美國輸送古柯鹼並威脅採取軍事行動的劍拔弩張局面，形成戲劇性反差。

美聯社報導，川普在會晤後試圖淡化過去的批評，對記者說，「我們以前確實算不上最好的朋友，因為我從未見過他。我一點都不了解他」。裴卓則表示，雙方會談後抱持「正面且樂觀的看法」，並稱連結雙方的核心價值是「自由」。會談中，川普並贈送裴卓一頂紅色的「讓美國再次偉大」(MAGA)球帽，裴卓開玩笑說，想在上面加個「s」，變成「讓美洲(The Americas)再次偉大」，象徵南北美洲在文化、經濟與歷史上的結盟。

裴卓過去曾批評川普，以及美國針對委內瑞拉總統馬杜洛的行動是「綁架」，不過川普近期表示，哥倫比亞領導人對於與其政府合作、遏止非法毒品流入態度已轉趨積極。裴卓透露，他向川普強調應追捕真正的幕後大毒梟，而非僅針對武裝人員，並提供了一份居住在杜拜、馬德里和邁阿密的高層毒梟名單。

裴卓還邀請川普訪問哥倫比亞度假勝地卡塔赫納(Cartagena)，並尋求川普協助斡旋哥國與厄瓜多間日益升級的貿易戰。川普則回贈其著作「交易的藝術」」(The Art of the Deal)，並在扉頁簽署「你很棒」(You are great)。隨後裴卓在社群平台X上貼出照片，並以西班牙文語帶諷刺地寫道，「川普寫這題詞是想跟我說什麼？我英文不太好，看不太懂」。

哥倫比亞長期以來是美國的主要盟友，雙邊關係因川普稍早在加勒比海發動針對運毒船的軍事打擊，以及去年10月對裴卓及其家人實施制裁而陷入冰點。此次白宮會談雖標誌著緊張局勢緩解，但仍有微妙細節顯露隔閡，因為不同於大多數外國領袖到訪的接待方式，川普並未親自在白宮北門廊迎接裴卓並供媒體合影，裴卓是從側門進入白宮。

川普 白宮 哥倫比亞

上一則

打臉紐時「讓步說」 川普：將向哈佛求償10億

下一則

美伊2/6會談 傳伊願關核計畫、將濃縮鈾交俄羅斯

延伸閱讀

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普打臉

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普打臉
現金換簽證「剝奪優秀人才名額」 多個組織集體告川普金卡計畫

現金換簽證「剝奪優秀人才名額」 多個組織集體告川普金卡計畫
川普簽署支出法案 結束聯邦政府部分停擺

川普簽署支出法案 結束聯邦政府部分停擺
「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗