美軍擊落伊朗無人機不影響會談 川普：沒達成協議會發生「不好的事」

美國一架F-35C匿蹤戰機3日擊落一架「來勢洶洶」接近正在阿拉伯海航行的美方航艦的伊朗「夏德-139」(Shahed-139)無人機。圖為伊朗軍艦在演習時發射無人機。(路透)

美軍F-35C匿蹤戰機3日稍早擊落一架靠近美軍航艦的伊朗無人機 後，白宮 表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。

據報導，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)告訴福斯新聞頻道(Fox News)，美國特使威科夫(Steve Witkoff)「預計本周稍後與伊朗舉行會談，這些會談仍按原定計畫進行」。

美軍中央司令部(CENTCOM)發言人霍金斯(Tim Hawkins)表示，美國一架F-35C匿蹤戰機當天擊落一架「來勢洶洶」接近美方航艦的伊朗「夏德-139」(Shahed-139)無人機。這艘航艦正在阿拉伯海航行。

霍金斯在聲明中說，美軍「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦打擊群配備的F-35C匿蹤戰機為了自我防衛和保護航艦與艦上人員，「擊落這架伊朗無人機」。

他補充說，這起事件未造成美軍人員受傷或美方設備受損。

這起事件發生之際，外交官員正設法安排伊朗與美國進行核協議談判；川普(Donald Trump)總統示警說，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生「不好的事情」。

伊朗與美國官員透露，雙方6日將在土耳其恢復核子談判。

川普在白宮告訴記者：「我們現在要跟他們談，要跟伊朗談，能談出結果當然很好，如果談不成，可能會發生不好的事情。」

在緊張局勢升溫之際，川普拒絕評論任何可能對伊朗採取的軍事行動，但他重申派往中東的「強大軍事力量」即將抵達該地區，其中包括一艘航空母艦。