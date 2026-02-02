限核倒數…美俄長程核武本周解禁 川普未回應續約：應納入北京

美俄最後一項限武協議新戰略武器裁減條約，將在5日到期。圖為德國反戰人士2019年打扮成美國總統川普(右)和俄國總統普亭(左)模樣，抱著核彈模型，諷刺美俄退出中程核武條約。(歐新社)

美俄新戰略武器裁減條約將於本月5日到期，除非最後一刻有所改變，否則美俄長程核武將不受任何約束，是1972年以來首見，雙方可能重新展開核武競賽。

新戰略武器裁減條約是美俄之間最後的核武條約，俄國 總統普亭 去年9月表示願意延長條約一年，川普 初步回應表示「對我來說延長聽起來不錯」，卻遲未有進一步行動，而俄國去年10月底宣布成功測試新戰略核武系統與川普宣稱將重啟核試，都讓續約前景不明。

克里姆林宮發言人佩斯科夫1月29日說，俄國還在等美國回應，並警告條約期滿恐導致核武管制法律架構出現嚴重漏洞。

白宮不具名官員表示，川普希望看到「對核武的限制，並在軍備控制談判納入中國」，至於如何實現，川普「將按照自己的時間表來釐清」。

川普1月8日接受紐約時報訪問時，則顯得對續約興致缺缺。川普說，「到期就到期吧，我們會談成更好的協議」，並重申全球核武庫成長最快的中國應該納入未來協議。川普第一任就提過該條約應納入北京。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇1月9日回應，「要求中國加入美俄間核武裁減談判，不只不合理也不實際。中國始終將核武力量維持在維持國家安全所需的最低水準，且不曾與任何國家進行軍備競賽」。

這項條約將美俄部署的戰略核彈頭數量限制在1550枚，還將部署和未部署的洲際彈道飛彈發射器、潛射彈道飛彈發射器和可配備核武的重型轟炸機數量限制在800具，並允許衛星和遠程監測，以及每年18次現場查核。

川普對續約的保留，可能與戰略環境變遷有關。曾任職美國國防部的魏佛去年12月撰文說，俄國藉研發條約未規範的新型戰略核武系統，規避條約的核心限制，若未加檢討就續約不利美國。

俄國新研發的海燕核動力巡弋飛彈與核動力水下無人載具「海神」，不在現行條款規範範圍。

普亭去年10月29日宣布俄國成功測試「海神」，川普隔日就在社群平台宣布，已指示五角大廈研究進行早已被國際條約禁止的核試，而普亭復於11月下令官員草擬核試計畫，讓新一輪核武軍備競賽風險升高，增添續約變數。