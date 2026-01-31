我的頻道

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

違反最低時薪 紐約市府向3外賣平台討回519.5萬元

川高會將亮相？趕在川普4月訪中前夕 美擬予高市「國事訪問」層級

編譯茅毅／即時報導
日本首相兼執政黨自民黨黨魁高市早苗。(歐新社)
日本首相兼執政黨自民黨黨魁高市早苗。(歐新社)

日本時事通信社1月31日引述美日兩國政府相關人士報導，去年10月就任的日本首相高市早苗計畫今年春季首度以首相身分訪美。對此，川普政府正研究給予她此行「國事訪問」層級。

上述相關人士說，高市訪美的日程以3月中之後的日本3天連續假期為主，美方將為她準備歡迎儀式及正式的晚餐會等活動。由於今年適逢美國建國250周年，因此也可能在她到訪時舉行相關慶祝活動。

這些人士還說，美國總統川普可望4月出訪中國，在此之前，美日政府有意藉高市先1步訪美，向國際間展現美日同盟的緊密合作關係。

不過，在預定8日投開票的日本眾議員大選結果懸而未決下，高市訪美的計畫也可能有所變動，甚至取消。

川普去年11月訪日時，曾稱讚在日本保守派選民中備受擁戴的高市既聰明且強勢，「將成為偉大的領袖」。

該報導說，據此在她首次訪美時予以熱情且隆重的款待，也可能旨在凸顯對美國的亞洲最重要盟邦日本另眼看待。另，美國預定11月舉行對川普和共和黨至關重要的期中選舉，他可能在「川高會」時對她提出日本擴大對美投資與增加日本防衛支出的國內生產毛額（GDP）占比等要求。

2025年1月回任的川普，去年共給予匈牙利、土耳其及澳洲等國領袖國事訪美的待遇。他並表明，在自己4月訪中後，有意在今年下半年邀中國國家主席習近平國是訪美。

在近年來的美日關係中，去年2月首度以首相身分訪美的石破茂獲川普第二任給予「正式工作訪問」待遇；石破前任的岸田文雄2024年4月訪美時，則獲時任美國總統拜登予以「正式訪問」待遇。

日本共同社日前則引述幾位美日外交消息人士報導，具體時日可能在3月20日，兩國政府正為此進行協調。

日本 川普 高市早苗

司法部再公布300萬頁艾普斯坦檔案：我們沒袒護川普

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43

