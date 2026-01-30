烏克蘭嚴寒 川普稱普亭同意停火一周 克宮未證實消息

川普總統稱，由於天氣嚴寒，普亭同意對烏克蘭首都基輔及其他城市停止攻擊一周。圖為基輔遭遇俄軍飛彈攻擊後，一片漆黑。(新華社)

進入寒冬後，俄羅斯持續大規模襲擊烏克蘭 電力及能源基礎設施，嚴重破壞當地供暖系統，讓首都基輔等地民眾在寒流來襲時受到沒有暖氣的煎熬。總統川普 29日聲稱，他已請求俄羅斯總統普亭 在嚴寒天氣期間，暫停攻擊基輔及其他城市一星期，又說普亭已經同意。但克里姆林宮對此尚未證實。

綜合美聯社及路透等報導，川普在白宮內閣會議前主動向記者表示，「我親自請求普亭總統，在這次異常寒冷的天氣裡，暫停攻擊基輔及其他城鎮一星期」。他說普亭「已經同意了」，川普對普亭同意暫停軍事行動感到高興。

川普又說，「很多人說，『別浪費時間打電話(給普亭)了，你不會成功的』」。然而當向普亭提出請求時，「他(普亭)做到了，我們非常高興他們做到了」。

川普自爆與普亭通話，但卻沒有透露通話的具體時間，也沒有說明何時停止攻擊。白宮未回應媒體的查詢。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)直至29日較早時，仍未證實停止襲擊一星期之說，令外界對川普說法的真實性存疑。

基輔今年冬天一直飽受嚴重電力短缺困擾，烏克蘭氣象部門預測，29日開始迎來嚴寒天氣，並將持續到下星期。烏克蘭國家緊急事務管理局警告稱，部分地區的氣溫將急降至攝氏零下30度(華氏零下22度)。

自俄烏戰爭以來，俄羅斯一直試圖切斷烏克蘭平民的供暖及自來水供應，烏方將此描述為「將冬季武器化」。

但在莫斯科尚未作出任何證實之前，烏克蘭總統澤倫斯基已率先感謝美方，並將「停止攻擊烏克蘭能源設施」視為停火，又說未來幾天將證明俄方是否會遵守協議。他又說，烏克蘭情報部門的報告顯示，俄羅斯正集結兵力，準備發動大規模空襲。