我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相施凱爾訪華第1餐吃這家網紅餐廳 葉倫也去過

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名

川普MAGA基本盤轉向？民調顯示挺對伊朗等國動武

編譯周辰陽／即時報導
川普總統2025年5月24日在紐約西點軍校出席畢業典禮時，戴著印有「讓美國再次偉大」（MAGA）字樣的帽子。(路透)
川普總統2025年5月24日在紐約西點軍校出席畢業典禮時，戴著印有「讓美國再次偉大」（MAGA）字樣的帽子。(路透)

川普總統的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤向來以反對美國捲入海外戰爭著稱，但根據POLITICO進行的最新民調，這群選民如今卻轉而支持政府在海外更積極動用軍事力量，並強烈支持進一步行動。

民調顯示，約65%的川普選民支持美國對伊朗、格陵蘭、古巴、哥倫比亞、中國和墨西哥等多個潛在目標國家中，至少其中之一採取軍事行動，其中又以「伊朗」最受關注。約50%的川普選民支持軍事介入伊朗，在所有海外目標中比例最高；在自稱為「MAGA共和黨人」的川普支持者中，這一比例更升至61%

除伊朗外，川普選民對於軍事介入其他國家的支持度依序為墨西哥（32%）、哥倫比亞（30%）、古巴（28%）與奈及利亞（27%），中國（25%），台灣（24%），隨後是巴拿馬（22%）、格陵蘭（21%）與冰島（16%）。

儘管川普在競選期間反對「無止盡的戰爭」，並承諾將重心放在美國本土，但他轉向干預主義的作法並未引發支持者反彈，反而持續獲得MAGA基本盤的堅實支持。民調數據顯示，MAGA運動正調整其「美國優先」的觀點，以回應川普擴大運用美國軍事力量的作法，包括策劃抓捕委內瑞拉領導人，以及轟炸伊朗核子設施。

無黨派《庫克政治報告》（Cook Political Report）主編沃特（Amy Walter）表示：「如果你相信川普的理論，也就是我們的目標是竭盡所能保護美國人，而這其中包括在某些地方剷除壞人，那麼這就是『美國優先』。」

不過，相關支持仍有界線，並非所有川普潛在的目標都同樣受到共和黨選民青睞。沃特也指出，川普的忠實支持者似乎正在區分針對他國的軍事行動，與類似伊拉克和阿富汗戰爭那樣、需要長期投入的國家重建行動。她警告，若川普明天宣布要派遣部隊進入中東，或在委內瑞拉部署地面部隊，將足以讓支持他的選民聯盟出現裂痕。

川普 伊朗 民調

上一則

張又俠落馬震驚華府 美前軍官：他和其他解放軍將領不一樣

延伸閱讀

賴政府何不學學哈韓族

賴政府何不學學哈韓族
美伊戰火一觸即發 川普為何又考慮打伊朗？

美伊戰火一觸即發 川普為何又考慮打伊朗？
川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數
川普喊併加拿大 聽聽就好

川普喊併加拿大 聽聽就好

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦