川普：盟國要各自負起國防責任

美國的最新國防戰略希望盟國能負起保衛自己的責任，圖為波蘭的部隊參加北約盟國羅馬尼亞遊行。

國防部23日發布2026年國防戰略報告，強調美國本土安全和美國在西半球的利益為最優先事項；將積極發展國防工業；同時要求盟國負起自身的安全責任；在印太地區不再把對抗中國視為核心焦點，在朝鮮半島問題上只會扮演更為有限的角色。

這份34頁的文件開宗明義地指出，「有很長一段時間，美國政府忽略-甚至拒絕-把美國人民的利益放在第一優先的位置。」它並且嚴厲指責歐洲與亞洲的盟國長期以來一直依賴美國來承擔國防的責任，這樣的情況需要「急劇改變」(sharp shift)，由此也意味川普 政府是要盟國各自負起國防責任。

報告指出，美國將倡議全球各盟國與夥伴國防支出占國內生產毛額（GDP）達到5%的標準，包括核心軍事支出達GDP的3.5%，另加1.5%的安全相關支出。「當盟友做到這點，他們和美國一起，將能部署足以在世界各關鍵地區嚇阻或擊敗潛在對手的軍力，即使面對同時發生的侵略行動亦是如此。」專家指出，這就是川普政府所稱美國在全球以實力來促進和平的方式。

該報告也不再視抗中為最核心焦點，與川普在第一任時的報告大不相同。在最新的報告中，川普政府表示在印太地區，美國要以實力而非對抗來嚇阻中國，但報告中並未提到台灣。

以下是該報告在地區的重點：

西半球：美國會積極與無所畏懼地捍衛美國在西半球的利益，打擊西半球的「毒品恐怖分子」，確保對西半球關鍵地區的控制權，使得美國軍隊和商業機構能進入從北極到南美洲的關鍵地區，尤其是「格陵蘭島、美國灣和巴拿馬運河。」

中國與印太地區：美國對中國的目的不是壓制與侮辱對方，而是尋求與中國有和平穩定、公平貿易與雙方尊重的關係。該報告也稱願意與中國建立範圍廣泛的軍事對話機制。

在朝鮮半島方面，該報告則是敦促韓國在維護和平上應承擔更大的責任，美國扮演的角色會更為有限，由此顯示，川普政府可能會不顧韓國政府的反對，減少在韓國的駐軍。

歐洲：俄羅斯 「在可預見的未來仍將是北約 東部成員國持續存在但可控的威脅」美國將確保美軍做好準備，以防禦俄羅斯對美本土的威脅。同時，「北約盟友的實力遠超俄羅斯」，北約盟友完全有能力承擔起歐洲常規防禦的主要責任。

國防工業：將優先發展「金穹」導彈防禦系統，開發和部署對抗無人機系統的系統，推動美國核武力量的現代化，加強美國軍事目標和某些民用目標的網絡防禦。