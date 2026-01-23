川普談與北約協議：美免付代價 可「完全且永久」進入格陵蘭

川普 總統22日接受「福斯商業新聞」訪問時表示，與北大西洋公約組織(NATO)的協議還在商談，但是美國可「完全且永久」進入該島，並強調美方「不用付出代價就獲得想要的一切」 ， 想在格陵蘭 蓋多少基地都可以。

川普21日宣布與北歐達成格陵蘭協議框架，撤回對歐洲盟國的關稅威脅，並排除動武奪取格島的可能性，使跨大西洋關係出現短暫喘息。川普的宣布雖暫時緩解美歐之間因格陵蘭主權與關稅威脅而引發的緊張，但歐盟與丹麥仍對川普是否可能再度改變立場抱持疑慮。

川普22日在瑞士達沃斯接受訪問時表示，美國將獲得格陵蘭的「全面安全保障與使用權」，「現在確實仍就細節進行談判，但本質上是完全允許進入，不會結束，也沒有時間限制。」並說「不需要支付任何費用，我們將可完全進入格陵蘭，且將擁有我們想要的所有軍事使用權」。

川普指出，格陵蘭協議框架的消息公布後，市場大幅上漲，「但細節仍在討論中，相信結果會非常好」。

川普還透露美國正在建造的「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統未來將覆蓋格陵蘭島，既滿足獲取關鍵礦產的願望，又能阻止中俄在北極的野心。

不過，丹麥堅持其對格陵蘭的主權立場。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)否認就主權問題與北約 談判，她說：「情況依然嚴峻，但也有進展，我們可以討論如何促進北極的共同安全。」

路透指出，川普宣布與北約達成格陵蘭協議框架後，北約領袖呼籲盟國加強北極安全承諾，以因應俄羅斯與中國的影響力。

北約祕書長呂特(Mark Rutte)則表示，相關安全需求仍在討論中，「我毫不懷疑我們可以很快完成這項工作，我當然希望能在今年完成，甚至希望能在今年初完成。」

呂特說，他與川普並未討論採礦議題，而關於這個北極島嶼的具體談判將在美國、丹麥和格陵蘭之間繼續進行。