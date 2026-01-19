我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）19日在佛羅里達州邁阿密花園市觀賞終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事。（路透）
美國總統川普（右）19日在佛羅里達州邁阿密花園市觀賞終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事。（路透）

美國總統川普放話對格陵蘭勢在必得，基輔郵報19日引述兩名消息人士報導，華府有意提議以99年租約，結合「波多黎各模式」，試圖在不直接併吞的情況下取得格陵蘭的實質控制權。目前尚未有其他外媒報導此模式，不過今日美國報指出，若美方提議租賃方案，將類似過去清朝以99年為期，將香港租借給英國的安排。

報導指，川普已指示團隊備妥各種選項，預計本周在達沃斯向歐洲提案。

知情人士說，美方其中一項構想，是以接近百年的租約作為折衷方案，具體年限為99年，如此既可緩和歐洲反彈，也能讓美國實質控制格陵蘭，並獲取區域內豐富資源。

今日美國報（USA Today）13日曾報導，美國若提案長期租用格陵蘭，作法將類似清朝過去將香港以99年為期出租給英國。但今日美國報指出，這項安排是以格陵蘭取得獨立後的假設。

根據基輔郵報，川普先前曾公開否定以租賃作為處理格陵蘭問題的選項，但知情人士說，他私下的態度並非如此強硬，操作空間遠大於對外說法。

華府另個選項還有採取「波多黎各模式」，提供格陵蘭人美國籍，享有完整的雙邊通行與貿易特權；除非移居美國本土，否則可免繳美國所得稅。幕僚評估，這項安排可包裝為「繁榮方案」，爭取島上5.6萬民眾支持。

▼收聽一洲焦點Podcast：

格陵蘭 川普 香港

上一則

貝森特開酸歐盟反制能力：最強武器恐怕是成立工作小組

延伸閱讀

川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安

川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安
傳法國質疑川普和平理事會 加拿大拒為席位付費

傳法國質疑川普和平理事會 加拿大拒為席位付費
川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化

川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化
最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」

最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平