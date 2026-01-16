美軍在拉美又要行動？FAA連發7份飛航公告促機師「務必謹慎」

美國空軍一架F-22「猛禽」戰鬥機4日從波多黎各賽巴（Ceiba）的前羅斯福路海軍航空站、現何塞．阿蓬特．德．拉．托雷機場起飛。(路透)

美國聯邦航空總署（FAA）16日敦促機師，在飛越鄰近拉丁美洲的部分太平洋海域時「務必謹慎」，並在一系列飛航公告（NOTAM）中警告，該地區的軍事活動有所增加。

紐約時報報導，FAA發出7份NOTAM，涵蓋緊鄰墨西哥 、哥倫比亞、厄瓜多與巴拿馬的太平洋海域，相關公告將持續有效至3月17日，顯示該區可能進入一段較長期的軍事行動期間。

這7份公告與FAA於2025年針對委內瑞拉 及加勒比海周邊地區發布的飛航公告相似，當時美軍加大對所謂毒品走私者的海上打擊力道。日前美國試圖逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛時，FAA也曾發布更為緊迫的飛航警告。

目前尚不清楚是什麼原因促使FAA發布這些公告。不過，東太平洋海域近幾周已發生多起海上打擊行動。負責相關任務的美國特種作戰司令部（USSOCOM），以及轄區涵蓋該海域的美國南方司令部（USSOUTHCOM）均表示，在FAA發布警告前並未接獲相關通知；美國國防部則將相關問題轉交FAA說明。

紐時15日曾報導，美國正加加對墨西哥施壓，要求墨方允許美軍拆除其境內的芬太尼實驗室。同時，美國總統川普 川普正為美國在打擊販毒集團中扮演更大角色鋪路。美國官員希望，美軍能陪同墨西哥軍方，對疑似芬太尼實驗室展開突擊行動。

川普上周接受福斯新聞專訪時表示，還需要做更多努力。他在談及墨西哥境內的販毒集團時表示：「我們已經把經由水路進來的毒品打掉了97%，現在，我們要開始在陸地上動手，針對那些販毒集團。」

