收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普解釋原因

委內瑞拉反對派領導人馬查多15日與川普總統會面後，離開白宮時與支持者揮手致意。(路透)

委內瑞拉 反對派領袖馬查多 （María Corina Machado）15日前往白宮，拜會川普 總統，並且送上自己的諾貝爾和平獎獎章。川普雖對馬查多表示讚揚，但也進一步解釋，為何在美軍突襲抓捕委國前總統馬杜洛之後，沒有支持她出面領導委內瑞拉。

CNN報導，川普16日離開白宮前往佛州時受訪表示：「嗯，如果你還記得一個叫作伊拉克的地方，當時那裡的人全部都被開除了，每一個人，警察、將軍，所有人都被開除，結果他們最後變成了IS（伊斯蘭國）分子。」

他說：「所以，我記得這件事。」

川普過去曾直言，馬查多缺乏領導委內瑞拉所需的人民尊重。不過，他仍對這次會面給予正面評價，並向記者表示：「我告訴你，我昨天與一位我非常尊重的人進行了一次很棒的會面，顯然她也尊重我以及我們的國家，她把她的諾貝爾獎 給了我。」

被問及為何會接受別人的獎項時，川普說：「嗯，是她給我的。我覺得這很好。她說，『你結束了8場戰爭，歷史上沒有人比你更配得上這個獎。』我覺得這是一個很好的表示，順便說一句，我認為她是一位很不錯的女性，我們還會再交談。」