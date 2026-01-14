川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統14日在白宮橢圓形公室舉行法案簽署儀式。(路透)
川普總統14日在白宮橢圓形公室舉行法案簽署儀式。(路透)

川普總統下令美軍突襲委內瑞拉、並擄獲委國總統馬杜洛夫婦後，參院一度試圖推動與《戰爭權力法》相關的決議案，以限制總統在未經國會授權下動用軍事力量。不過，川普近日成功促使2名共和黨參議員轉向，參院14日以51比50的表決結果，實質封殺該決議案。

NBC新聞報導，保羅（Rand Paul）、柯林斯（Susan Collins）、霍利（Josh Hawley）、穆考斯基（Lisa Murkowski）與楊恩（Todd Young）等5名共和黨籍參議員，上周曾投票支持推進該決議案，要求川普在對委內瑞拉採取軍事行動前，須先取得國會批准。

然而，遭到川普公開點名批評並施壓後，霍利與楊恩改變立場，與多數參議院共和黨人一同投票撤銷該決議案的「優先權」（privilege），使其幾乎在參院夭折。表決結果形成50比50平手，最終由副總統范斯投下關鍵一票，實質封殺這項戰爭權力決議。

霍利表示，自己是在收到國務卿魯比歐來函後改變立場。魯比歐在信中向他保證，目前委內瑞拉境內並無美軍地面部隊，且若政府有意部署地面兵力，「將會提交國會，尋求國會授權」。

楊恩則在聲明中指出，經與多名資深國安官員多次溝通後，已獲得保證，目前委內瑞拉境內並無美軍部隊；他也收到承諾，若川普認定重大軍事行動需動用美軍，行政當局將事前向國會申請動武授權。

