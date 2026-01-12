川普宣布「跟伊朗做生意國家課25%關稅」白宮：他不忌諱動武

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日搭乘空軍一號從佛州飛往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中受訪。(路透)
美國總統川普12日在真實社群宣布，凡與伊朗進行貿易的國家，與美國的所有商業往來均將被課徵25%關稅。白宮則表示，雖然外交仍是首選方案，川普「不害怕對伊朗動用軍事力量」。

川普在貼文中寫道：「即刻起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行商業往來的國家，其與美國之間進行的任何及所有商業活動，均須支付25%的關稅。本命令為最終定案，不容置疑。」

衛報報導，白宮發言人李維特接受福斯新聞採訪時表示，儘管外交仍是川普的「首選」，但他並「不畏懼在其認定有必要時，動用美軍的致命武力與實力。」她指出，空襲是川普正在考慮的眾多選項之一，並補充說：「他已經表達得非常清楚，絕對不希望看到德黑蘭街頭有人喪命，但不幸的是，這正是我們現在所看到的情況。」

李維特在談及川普可能動用美國軍事力量時，也提到美國去年對伊朗三處主要核設施發動的襲擊，指出：「沒有人比伊朗更清楚這一點。」

她同時表示，伊朗對美國所傳達的私人與公開訊息「相當不同」，並補充說：「我認為總統有興趣進一步探索這些訊息。」但未具體說明其內容。

華爾街日報引述美國官員報導，儘管川普目前傾向於授權對伊朗發動新的軍事打擊，白宮仍在評估伊朗於最後關頭提出、就限制其核子計畫展開外交接觸的方案。官員透露，以副總統范斯為首的一些政府資深幕僚正敦促川普，在針對伊朗殺害示威者一事進行報復前，先嘗試外交途徑。

官員指出，川普尚未就具體行動做出最終決定，預計將於13日與資深幕僚會面以確定方向。選項可能包括，下令對政權關鍵據點發動軍事打擊或網路攻擊、批准新一輪制裁，或提升網路上反政權帳號的影響力。一些官員憂心，美國的軍事行動恐將助長伊朗政權的宣傳，即美國和以色列在秘密策劃這些抗議活動。

據轉述，普目前傾向於攻擊伊朗，但也可能依據局勢發展及與幕僚的討論而改變主意。一些官員指出，川普可能會先採取打擊行動，隨後再尋求與德黑蘭進行嚴肅談判。

