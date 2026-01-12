我的頻道

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

軍事或非最佳選項？共和黨參議員也質疑對伊朗動武效果

中央社／華盛頓11日電
共和黨參議員保羅質疑美軍若轟炸伊朗會有什麼正面效果。圖為保羅7日受訪照。(美聯社)
共和黨參議員保羅質疑美軍若轟炸伊朗會有什麼正面效果。圖為保羅7日受訪照。(美聯社)

伊朗當局面臨日益加劇的動盪之際，美國兩大黨部分國會議員質疑，對伊朗採取軍事行動，是否為美國的最佳作法。

伊朗最近爆發多年來最大規模的反政府抗爭，革命衛隊（Revolutionary Guards）將動亂歸咎於恐怖分子，並誓言捍衛執政體制。

美國總統川普未排除干預的可能性，但至少有兩位美國聯邦參議員在今天各大電視台的晨間節目中表達審慎立場。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）在美國廣播公司（ABC）「本周」（This Week）節目中表示：「我不知道轟炸伊朗是否能達到預期效果。」

保羅與民主黨參議員華納（Mark Warner）都表示，對伊朗發動軍事攻擊非但無法削弱政權，還可能促使人民團結對抗外敵。

華納在「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）節目警告，對伊朗進行軍事打擊恐面臨風險，即讓伊朗人團結起來反對美國，「其凝聚力甚至會超過該政權原本所能達到的程度」。

華納說，歷史已證明美國干預的危險性。他認為，1953年由美國支持的推翻伊朗政府行動引發連串事件，最終導致該國在1970年代末期伊斯蘭政權的崛起。

「華爾街日報」今天報導，美國軍方與外交官員將於13日向川普簡報對伊朗的各種選項，包括網路攻擊以及可能的軍事行動。

伊朗表示，若美國發動攻擊，伊朗將鎖定美國的軍事基地作為打擊目標；但向來主張強硬外交政策的共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）表示，川普「需要激勵抗議者，並讓（伊朗）政權感到極度恐懼」。

葛理漢在福斯新聞頻道（Fox News）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「如果我是你，總統先生，我會殺掉那些正在殺害人民的領導層。你必須終結這一切。」

涉聯準會大樓翻修案 司法部突對鮑爾刑事調查

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

川普說伊朗來電要談判 另警告伊朗踩1紅線「美正考慮強硬選項」

伊朗動亂…共和國與舊王朝的半世紀糾纏

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

伊朗宣布為「烈士」哀悼3天 號召遊行「抵抗暴動」

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

2026-01-07 04:30
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
德州煉油廠取得來自委內瑞拉原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。(美聯社檔案照)

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

2026-01-08 08:59

